恒指重越兩萬 北水掃貨236億

關稅戰有升溫迹象，但「國家隊」入市A股的消息撐起港股，恒生指數昨日一度飆逾600點，收升299點，並重上兩萬點關。儘管全日成交按日縮減30%至4,332.08億元，南下「北水」大手入貨，規模達236.33億元，按日反彈53.73%。滙豐環球研究維持亞洲股票市場評級，內地、香港及印尼股市仍為「增持」，建議在不確定時期，專注於內需導向的市場及行業，因表現相對穩定，減少外部風險對收益的影響。

恒指高開329點，之後升幅迅速擴大至最多625點，高見20,454點，但承接力不足，其後一度倒跌83點，低見19,745點，最終收市報20,127點。國企指數揚167點或2.31%，報7,430點；科技指數漲166點或3.79%，報4,568點。

中金認為，加徵關稅難免對中國經濟帶來挑戰，但相比2018年，中國股票市場具較多有利條件，包括地緣敍事和科技敍事的變化、中國資產本身的估值優勢，以及宏觀政策支持的空間，認為中國股票市場中短期仍具韌性。

滙豐看好中菲雙印市場 滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）指，貿易緊張局勢進一步升級，包括反制措施和對經濟增長放緩的憂慮，尤其美國經濟增長，對出口導向市場來說是不利。不過，中國、印尼、印度和菲律賓等市場表現相對積極，認為關稅對這些市場收益直接影響將有限。

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