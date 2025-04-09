產經

恒指重越兩萬 北水掃貨236億

港股昨做好，成交額按日縮減三成。（中新社圖片） 港股昨做好，成交額按日縮減三成。（中新社圖片）
港股昨做好，成交額按日縮減三成。（中新社圖片）
關稅戰有升溫迹象，但「國家隊」入市A股的消息撐起港股，恒生指數昨日一度飆逾600點，收升299點，並重上兩萬點關。儘管全日成交按日縮減30%至4,332.08億元，南下「北水」大手入貨，規模達236.33億元，按日反彈53.73%。滙豐環球研究維持亞洲股票市場評級，內地、香港及印尼股市仍為「增持」，建議在不確定時期，專注於內需導向的市場及行業，因表現相對穩定，減少外部風險對收益的影響。
恒指高開329點，之後升幅迅速擴大至最多625點，高見20,454點，但承接力不足，其後一度倒跌83點，低見19,745點，最終收市報20,127點。國企指數揚167點或2.31%，報7,430點；科技指數漲166點或3.79%，報4,568點。
周大福抽升9%冠絕藍籌
中國政府將提振消費及擴大內需等放於首位，帶挈內需股做好，蒙牛乳業(02319)漲5.23%，康師傅控股(00322)及華潤啤酒(00291)齊升超過4%；海底撈(06862)、百威亞太(01876)、李寧(02331)及安踏體育(02020)均升逾2%。
中金認為，加徵關稅難免對中國經濟帶來挑戰，但相比2018年，中國股票市場具較多有利條件，包括地緣敍事和科技敍事的變化、中國資產本身的估值優勢，以及宏觀政策支持的空間，認為中國股票市場中短期仍具韌性。
該行指，短期波動環境下，配置或需「以穩為主」，高息且波動性較低的股票或相對優勝，受惠內需政策支持的消費和投資板塊有交易機會。推薦的消費股包括周大福(01929)和老鋪黃金(06181)，兩股昨分別飆9.07%及6.94%，周大福為表現最佳藍籌。
滙豐看好中菲雙印市場
滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）指，貿易緊張局勢進一步升級，包括反制措施和對經濟增長放緩的憂慮，尤其美國經濟增長，對出口導向市場來說是不利。不過，中國、印尼、印度和菲律賓等市場表現相對積極，認為關稅對這些市場收益直接影響將有限。
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