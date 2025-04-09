華料推刺激措施抗關稅衝擊

投行麥格理發表評論預計，中國將利用刺激措施來抵銷關稅，以實現增長目標。然而，若市場持續暴跌，對金融穩定的擔憂可能促使政策制訂者透過減息或「國家隊」進行干預。

經濟增速恐放緩 不過，該行相信人民幣大幅貶值（逾10%）的可能性不大，除了反映對貨幣穩定的偏好外，中國或許也希望在如此動盪的時期被視為全球穩定力量；估計今年2月以來54個百分點的關稅上調，可能導致中國經濟增速下降2至2.5個百分點，出口下降15個百分點，但影響可控，不會在今年將中國拖入經濟衰退。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票投資組合經理Nicholas Chui分析指，為應對日益加劇的貿易緊張局勢，預計中國將推出更有力的政策支持，可能涉及全年的貨幣和財政工具，並可能在4月和7月的政治局會議上宣布重要消息。

從投資角度來看，中國龐大而富有彈性的國內經濟代表着重大機會，多年的創新和持續的政策，繼續鞏固其實力，多個行業的盈利已在復甦，預計到2025年將獲得動力。該行的投資策略仍然專注於「5S」主題，即供應鏈、可持續性、服務、儲蓄、系統，將有望從中國不斷變化的經濟格局中受益。