國家隊護盤買「起」A股

基金企業紛回購 險資入市放寬料泵1.6萬億 繼4大國有銀行主要股東中央匯金入市A股後，多個金融監管機構宣布更多撐市舉措，中國人民銀行表明會提供充足貸款支持「國家隊」出手撐市，維護資本市場平穩，國務院國資委亦全力支持央企及有關公司加大回購、增持力度。富國基金以保險公司權益資產配置比例上限上調5%估算，若用足權益資產比例上限，可帶來的增量入市資金則達到1.66萬億元（人民幣‧下同）。A股3大指數昨日應聲向上，滬綜指更以高位收市。

中央匯金周一公布增持交易型開放式指數基金（ETF），昨早開市前預告將加大配置力度，增持各類市場風格的ETF，以發揮耐心資本、長期資本、資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，「該出手時將果斷出手」，又指A股估值處於相對歷史低位。

人行：支持匯金增持 人行則表明堅定支持中央匯金增持。同屬「國家隊」的中國國新及中國誠通也增持ETF及央企股票。國新稱將會以股票回購增持專項再貸款方式增持央企股票、科技創新類股票及ETF，首批金額800億元。誠通則計劃用股票回購增持再貸款資金1,000億元，用於增持上市公司股票。

全國社會保障基金理事會近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持。在積極開展股票投資的同時，實現基金安全和保值、增值，重申始終堅持長期投資、價值投資、責任投資理念。

另一重頭戲是國家金融監督管理總局上調3類保險公司的權益類（不僅股票）資產配置比例上限5個百分點，上季度末綜合償付能力充足率多於350%的險企，上限提高至50%；250至300%者升至40%；150至200%升至30%。

多重利好下，滬綜指昨重返3,100點關口，收升48點或1.58%，報3,145點，終止兩日跌勢；深成指揚60點或0.64%，報9,424點；深圳創業板指數收報1,840點，漲33點或1.83%，兩市成交合計增至1.63萬億元。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊稱，美國加徵對等關稅幅度較2018年更大，但A股或已對潛在負面影響大致計價。滬深300指數和全部A股的靜態市盈率為11.7倍和13.8倍，分別較5年均值低0.7個標準差，如此較低的估值或使A股有更高韌性。

人幣見7.38 逾10年低 惟人民幣持續貶值，中間價失守7.2（兌每美元‧下同）關，創逾一年半低，報7.2038，在岸價收市創19個月新低，報7.3368；離岸價昨晚更低見7.3849，即每百港元兌約95，創逾10年新低。

市場人士稱，中間價持續走弱引導人民幣有序貶值，以應對關稅戰，即期匯價隨之調整釋放貶值壓力。後續繼續關注會否容許在岸市場價波動下限突破7.35關口，目前監管層仍傾向保持匯率穩定，短期人民幣即使跌穿相關水平，繼續大幅走弱的機會偏低。