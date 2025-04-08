專家樓評：中小銀行爭逐細價樓按揭

在最新公布的3月份數據中，中銀（香港）、滙豐銀行、恒生銀行和工商銀行（亞洲）位列香港按揭市場佔有率的頭4位，中銀、滙豐和恒生長踞三甲。工銀雖然常在「梗頸四」，但其市佔由去年4月的4.5%輾轉升至今年3月的7.7%，大有威脅三哥恒生之勢。不過，縱使4間銀行一直佔據主導地位，合計的市佔率在3月份僅錄得71.4%，較2月下跌6.3%。由此可見，近期按揭市場的競爭不小，中小型銀行的吸引力與日俱增。

提升現金回贈比率 市場回暖，除了歸因於減息和政府一系列放寬措施，中小型銀行近期進取的態度，包括其大幅調高按揭現金回贈比率，亦增加了買家選擇承做按揭的意欲。去年第三季，坊間的按揭計劃現金回贈普遍仍維持在0.2至0.5%水平，惟自第四季開始，部分中小型銀行率先開始提供高達1%回贈，有些銀行更針對特定客群──如向透過專才入境計劃來港的人士提供額外0.2至0.3%的回贈優惠，這些措施正好配合市場氣氛的轉變。

政府在《財政預算案》宣布將400萬元以下物業的從價印花稅降至100元，一些中小型銀行為了殺出重圍，針對細價樓的買家推出更多優惠。就以工銀為例，該行在1月時向貸款額200萬元以上的申請者提供0.4%現金回贈，如貸款額更高，就要一下子提升至500萬元以上才會獲得更高優惠；但據悉相距短短兩個月，銀行由3月起亦向貸款額100萬元以上的買家提供0.2%現金回贈，300萬元以上的客戶的回贈則維持0.4%水平。

另一邊廂，交通銀行（香港）拉攏細價樓按揭的態度更加積極，不但向貸款額200萬元以下的買家回贈0.2%，對200萬元或以上貸款額的申請者更回贈高達0.5%，較工銀還要高。此外，交銀還重推按揭存款掛鈎戶口，讓買家可藉存入資金，以高息抵銷供樓的利息支出。

大行審批效率佔優 儘管如此，中小型銀行要徹底扭轉市佔率，令排名「大執位」亦不容易，皆因受制於不少先天因素。首先，人手資源較緊張令他們的審批效率不及大型銀行，此令他們流失了不少較趕急的申請。其次，樓宇按揭牽涉巨額貸款，一眾買家亦傾向信任大型銀行，認為其有信譽保證。

確實，中小型銀行的審批要求和效率較為無路捉，為避免買家臨門一腳失手，會建議客戶在向不同銀行「叩門」遞交申請時，至少要用一間大型銀行包底，確保最終不會完全食白果，以致要撻訂收場。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣