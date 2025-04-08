二手低價：細價樓續蝕 荃中278萬易手

細價樓蝕讓潮仍然未退，荃灣中心低層單位，放盤僅約兩個月，劈至278萬元易手，原業主持貨約9年轉手，帳面虧蝕約48.8萬元離場。

美聯鍾家豪表示，上述為19座低層F室，實用面積約329方呎，原先叫價320萬元放售，收租客見銀行定期存款利息只有約3.15至3.5厘，決定投資物業收租，議價後累減42萬元獲承接，呎價約8,450元，單位於2016年以326.8萬元買入，帳面跌價約14.9%。

河畔持10年輸35萬 沙田河畔花園持貨10年都要損手。該行楊震霆指，該盤E座中層7室，實用面積約242方呎，兩房設計，叫價365萬元，議價後以348萬元成交，呎價約14,380元，原業主2015年以383萬元購入，帳面虧損約35萬元。

將軍澳二手市錄連環蝕讓。中原何俊傑稱，藍塘傲7座中層F室，實用面積約555方呎，上月放盤，累減105萬元，同區上車客以725萬元購入，呎價約13,063元；原業主於2016年11月買入，逾8年帳蝕44.29萬元。日出康城MALIBU 2B座低層B室兩房戶，以730萬元沽，呎價約13,225元，約7年貶值約8.4%。

港鐵站上蓋屋苑都跌價。利嘉閣表示，荃灣海之戀‧愛炫美3C座中層C室兩房戶，成交價820萬元，呎價約15,443元，約3年帳蝕200萬元。