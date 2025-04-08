2月私宅落成量1624伙 連挫兩月

港島及新界區捧蛋

2月只有九龍區錄得私宅落成，主要來自實用面積約431至752方呎的中小型單位，佔712伙；其次是實用面積約431方呎以下細單位，佔564伙。港島區及新界區均為「零落成」，當中，新界區已連續兩個月出現同樣情況。至於今年首兩個月仍以實用面積約431方呎以下的細單位落成量最多，達到1,814個單位。