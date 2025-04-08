2月私宅落成量1624伙 連挫兩月
本港私人住宅落成量按月減少，據差餉物業估價署最新資料，今年2月有1,624個單位落成，較1月減少262伙，跌幅約13.9%，已連挫兩個月，為5個月最少。
今年首兩個月共有3,510伙落成，相比2024年同期減少84個單位，跌幅約2.3%。對比今年全年預測落成量約20,862伙，現時暫達標約16.8%。
港島及新界區捧蛋
2月只有九龍區錄得私宅落成，主要來自實用面積約431至752方呎的中小型單位，佔712伙；其次是實用面積約431方呎以下細單位，佔564伙。港島區及新界區均為「零落成」，當中，新界區已連續兩個月出現同樣情況。至於今年首兩個月仍以實用面積約431方呎以下的細單位落成量最多，達到1,814個單位。
另外，2月各類型面積私宅租金回報率，錄得兩個類別按月均上升0.1個百分點。其中，實用面積約431至752方呎中小型單位回報率漲至3.2厘；實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位回報升至2.6厘。
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