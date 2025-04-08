甲廈租金季跌2.5% 較高位瀉四成

經濟環境不明朗，商廈空置率高企，租金持續受壓。代理報告指出，今年第一季整體甲級寫字樓租金按季再挫約2.5%，料全年下挫約7至9%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，雖然上季整體甲廈錄約14.37萬方呎淨吸納量，連續第6個季度錄得正數；惟受九龍東新項目落成影響，新增約35.3萬方呎供應，以致整體待租率仍按季微升至約19.2%。

街舖跌租 銅鑼灣空置增 新供應及待租率維持高水平，首季整體甲級寫字樓平均呎租跌至約43.9元，與2019年首季高位比較，已累跌約42.2%。預計餘下3個季度仍有約300萬方呎新供應，料商業租金會繼續下調。對於貿易戰為商廈市場帶來的衝擊，他認為，特朗普推行的政策難以預測，相信企業或會延遲作出租賃決定，對寫字樓租務影響稍後時間才會反映。

至於零售市道表現未有隨着旅客數字增加而改善，部分核心區一線街舖租金續跌，尖沙咀及銅鑼灣區按季下挫約2.3%及1%，銅鑼灣更是唯一錄得空置率上升的地區，上季增至約5.3%。

不過，今年首季整體工商舖市場成交，相比去年已明顯好轉，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，期內整體買賣註冊錄1,065宗，較去年同期大增約56.4%，註冊金額約124.14億元，亦按年上升約17.5%。然而，首季註冊量雖為3年同期最多，但相比2021年高峰期仍大幅低約36%，反映工商舖市場受壓多年，與高位仍有一段差距。

深水埗舖7載勁蝕逾五成 事實上，近年舖位價格亦累積相當跌幅，市場不時出現大幅損手個案。美聯旺舖吳錤溱稱，深水埗鴨寮街153號地舖，建築面積約768方呎，以1,700萬元易手，呎價約22,135元。舖位2018年購入價約3,480萬元，至今約7年帳面勁蝕約1,780萬元，貶幅約51.1%。

車位跌價情況亦見嚴重，世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳新都城2期B1層單號車位，勁減60萬元，僅以90萬元成交。原業主於2017年11月以153萬元購入收租，現沽貨帳蝕約63萬元，跌幅超過四成。