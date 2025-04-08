海璇II三房4642萬成交

美聯首席分析師劉嘉輝指，已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位數目回落，連同貨尾量計，隨時可銷售的新盤單位數目由2月近3.85萬伙，按月減少約3.4%，至3月近3.72萬伙。不過，目前供應量仍處較高水平，短期供應足以應付需求。