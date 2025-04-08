產經

待批樓花5年最少

3月僅一個涉逾百伙的項目新申請預售樓花，遠少於獲批數量。 3月僅一個涉逾百伙的項目新申請預售樓花，遠少於獲批數量。
3月僅一個涉逾百伙的項目新申請預售樓花，遠少於獲批數量。
減至7090單位 首季僅千三戶申預售
新盤庫存量高，發展商減慢預售住宅樓花申請，以調整供應。地政總署資料顯示，今年首季共有7個項目入紙申請預售，惟大部分規模較細，合計僅涉單位量1,312伙。截至上月底，待批預售住宅項目減至21個，提供單位7,090伙，為2020年2月後逾5年最少。
3月只有一個項目入紙申請預售樓花，為長實集團(01113)的元朗流業街9號項目，提供112伙，預計關鍵日期為2027年3月31日。上月亦有兩個住宅項目獲批預售樓花同意書，共涉884伙，包括永泰地產(00369)及萬科海外(01036)的沙田顯和里7號項目，提供240伙，發展商透露，項目有機會本季推售。另外644伙來自香港房屋協會的粉嶺馬會道聚然。
海璇II三房4642萬成交
美聯首席分析師劉嘉輝指，已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位數目回落，連同貨尾量計，隨時可銷售的新盤單位數目由2月近3.85萬伙，按月減少約3.4%，至3月近3.72萬伙。不過，目前供應量仍處較高水平，短期供應足以應付需求。
儘管股市下跌，昨日仍錄近30宗一手成交。金額最大為新鴻基地產(00016)的北角海璇II，招標售出1座16樓B室，為實用面積1,164方呎三房戶，成交價4,642萬元，呎價約39,880元。
天瀧沽一伙 滙都賣3戶
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，以4,038.8萬元招標售出1A座28樓及29樓C室四房複式戶，實用面積1,292方呎，呎價約31,260元。
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，以3,565萬元沽出6座9樓A室三房單位，以實用面積1,085方呎計，呎價約32,857元。新世界發展(00017)的北角皇都，招標售出27樓A1室，為實用面積1,079方呎三房戶，成交價3,021.2萬元，呎價為28,000元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，單日沽3伙連天台特色戶，吸金逾1,559萬元。
麗新發展(00488)及帝國集團等的將軍澳藍塘傲，重新售出早前遭終止交易的洋房7號，實用面積3,466方呎，連一個車位最新成交價5,580萬元，呎價約16,099元，較近5年前做價低2,020萬元或約27%。
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待批預售樓花住宅單位量
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