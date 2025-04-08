待批樓花5年最少
減至7090單位 首季僅千三戶申預售
新盤庫存量高，發展商減慢預售住宅樓花申請，以調整供應。地政總署資料顯示，今年首季共有7個項目入紙申請預售，惟大部分規模較細，合計僅涉單位量1,312伙。截至上月底，待批預售住宅項目減至21個，提供單位7,090伙，為2020年2月後逾5年最少。
海璇II三房4642萬成交
美聯首席分析師劉嘉輝指，已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位數目回落，連同貨尾量計，隨時可銷售的新盤單位數目由2月近3.85萬伙，按月減少約3.4%，至3月近3.72萬伙。不過，目前供應量仍處較高水平，短期供應足以應付需求。
儘管股市下跌，昨日仍錄近30宗一手成交。金額最大為新鴻基地產(00016)的北角海璇II，招標售出1座16樓B室，為實用面積1,164方呎三房戶，成交價4,642萬元，呎價約39,880元。
天瀧沽一伙 滙都賣3戶
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，以4,038.8萬元招標售出1A座28樓及29樓C室四房複式戶，實用面積1,292方呎，呎價約31,260元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，單日沽3伙連天台特色戶，吸金逾1,559萬元。
麗新發展(00488)及帝國集團等的將軍澳藍塘傲，重新售出早前遭終止交易的洋房7號，實用面積3,466方呎，連一個車位最新成交價5,580萬元，呎價約16,099元，較近5年前做價低2,020萬元或約27%。
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