微軟香港與數碼港培育初創AI發展

人工智能（AI）應用是全球發展的大趨勢，微軟（Microsoft）香港與數碼港合作，共同發展為本港初創企業而設的AI合作計劃（Cyberport x Microsoft AI Partnership Programme），計劃下6間企業脫穎而出，凸顯Microsoft香港和數碼港推動本港AI生態圈蓬勃發展的成果。

選6企來自不同領域 是次合作中，Microsoft香港提供了方案支援、一對一技術專家指導，以及商業配對等安排，培育具潛力的本地初創企業，讓其能充分應用AI的潛力，展現創新技術，為不同領域帶來解決方案。獲挑選的6間企業來自不同領域，其解決方案涵蓋醫療、保險索償、風險管理及企業可持續發展等，並正準備在Microsoft Azure Marketplace上發行。

Microsoft香港全球夥伴解決方案總監李宇軒稱，作為「HKonnect+」願景的一部分，是次計劃希望透過數碼港以及Microsoft香港兩者在人才培育和AI創新方面的平台和經驗，製造協同效應，幫助有潛質的本土初創企業進一步應用AI的潛力。

香港數碼港生態圈發展總監李潤龍謂，這計劃為香港的AI生態圈注入新的動力，期待與Microsoft香港繼續深化合作，共同為初創企業製造更多機遇，進一步推動香港的數字經濟的長遠發展。