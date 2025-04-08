三星電視業務生產擬重新分配
美國亂揮關稅大棒，各地企業都忙於應對。南韓三星電子電視業務總裁龍錫宇昨表示，旗下電視業務將繼續關注美國的關稅情況，計劃根據關稅情況在全球約10個生產基地進行相應的生產分配。
Switch 2美預購叫停
另方面，雖然日本任天堂在上周三發表下一代主機Switch 2吸引全球玩家目光，但美國公布全球關稅後，原先在Switch 2的直面會結束後，預計本周開始在首發的各國開放預購，但美國卻臨時叫停。該企指，為評估關稅和不斷變化的市場潛在條件，美國Nintendo Switch 2的預購不會在4月9日開始，之後將公布預購時間，發售日仍訂於6月5日。
提及三星電子，該企將於本周公布第一季度初步業績。受人工智能（AI）晶片銷售疲軟和代工晶片製造業務持續虧損的影響，據LSEG SmartEstimate的數據推算，預計三星將在1至3月的季度實現營業利潤5.2萬億韓圜（約282億港元），去年同期為6.6萬億韓圜，即按年跌21%。
LSEG的數據顯示，三星晶片部門第一季度營業利潤預計為1.7萬億韓圜，上年同期為1.9萬億韓圜。集團的移動和網絡業務利潤預計為3.7萬億韓圜，高於上年同期的3.5萬億韓圜，這得益於智能手機出貨量增加，以及本幣大幅貶值導致匯回國內的利潤增加。
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