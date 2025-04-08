三星電視業務生產擬重新分配

Switch 2美預購叫停

另方面，雖然日本任天堂在上周三發表下一代主機Switch 2吸引全球玩家目光，但美國公布全球關稅後，原先在Switch 2的直面會結束後，預計本周開始在首發的各國開放預購，但美國卻臨時叫停。該企指，為評估關稅和不斷變化的市場潛在條件，美國Nintendo Switch 2的預購不會在4月9日開始，之後將公布預購時間，發售日仍訂於6月5日。