關稅衝擊大 野村削日本經濟預測

美國的對等關稅措施，對日本經濟打擊被日本官員形容為「國難」！日資券商野村證券憂慮出口和企業資本開支因而受損，下調日本2025財政年度（2026年3月31日止12個月，即本財年）的經濟增長預測0.3個百分點，至僅0.6%。

單計今年4至6月，日本經濟所受的衝擊會更大，首先是美國以及日本周邊地區經濟下滑，其次是日本商品在美國失去價格競爭優勢，導致日本出口增長會少一個百分點，繼而削去實際國內生產總值（GDP）增長0.3個百分點。

不過，該行補充，這場關稅戰對日本的影響要視乎日本出口的替代品有多少，如果美國很快就找到日本貨的代替品，對GDP增長的衝擊會多達0.5個百分點，否則只會是0.2個百分點。

明年初前料加息兩次 另一方面，由於今年春鬥（春季勞資談判）的加薪幅度應該會比預期大，略為上調了個人消費增長的預測，2025財年扣除新鮮食品的個人消費物價（CPI）漲幅仍會達到2.3%，高過日本央行的目標，所以日央行仍會因應物價與工資上漲收緊貨幣政策，於今年7月和明年1月加息。

日央行會否覺得經濟前景的不確定性會削弱「工資與物價互相抬高」的良性循環，繼而在貨幣政策正常化的路上按兵不動，尚待觀察，但野村相信，打工仔收入增加，日本經濟不至於陷入衰退。野村同時維持下財年經濟增長預測於0.7%不變，儘管下調個人消費和出口等的預測，但上調公共投資的預測，並且完全抵銷。

消費者態度指數3連跌 數據方面，日本內閣府公布，2月日本景氣動向指數按月跌0.3點，至107.9點。雖說好過市場預期，但值得留意的是，「消費者態度指數」一項已連續3個月下跌，2月對指數的拖累為0.11點，「中小企營業額展望」亦倒跌，拖低指數0.14點；正面貢獻則來自庫存下降和住宅新盤竣工。