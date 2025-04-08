豐田北美願啃關稅

減零件商壓力 穩供應鏈 新車加價未定案 特朗普向進口美國的汽車加徵25%關稅，措施周四開始生效；向主要汽車零部件加徵同等關稅的措施，則於5月3日起實施。豐田汽車（Toyota）北美分支向當地供應商承諾，將承擔因美國加徵關稅而導致的成本上升。券商分析指出，《美墨加協定》提供的關稅豁免僅涵蓋部分北美產零件，無法完全抵銷成本壓力。

豐田向在加拿大及墨西哥的零部件供應商作出保證，願意承擔25%關稅成本，以紓緩對方的經營壓力，確保供應鏈穩定，以及美國工廠的生產不受關稅干擾。不過，暫時不確定豐田會否透過提高新車售價，把相關成本轉嫁給美國消費者。

華車美出口佔比細 影響中性 花旗發表報告指，大多數中國汽車零部件供應商可通過將生產轉移到美國或墨西哥來減輕關稅影響，受惠之前的產能布局，因淨關稅曝險相對較低而最具韌性。然而，該行預計，需求端會受某些間接影響，供應鏈成本也會上升。

該行又指，中國乘用車對美出口僅佔中國總出口2%，出口價值不到4%，故認為對中國汽車製造商影響可能屬中性。由於符合《美墨加協定》、區域價值含量不低於75%的汽車和零部件仍將享受關稅豁免，在墨西哥設有生產設施的汽車製造商和供應商可能具有一定優勢。

摩根大通的報告則指，光是美國通用與福特兩家車廠因關稅導致的製造成本恐增加820億美元，相當於每輛新車成本上漲約5,000美元，因對海外零件的高度依賴；又指美國底特律汽車三巨頭逾半零件必須從美國境外採購，而《美墨加協定》提供的關稅豁免僅涵蓋部分北美產零件，無法完全抵銷成本壓力。

另一方面，英國政府表示，生產新燃油汽車禁令維持2030年生效，但可能放寬部分汽車業的監管，希望保障及創造就業，應對美國上周公布的對等關稅影響。英國車廠積架路華日前決定暫停向美國出口汽車一個月，以探討美國汽車關稅對成本造成的影響。

Toyota電動車2027年增至15款 各車企積極調整發展策略。日媒報道，豐田汽車計劃將自家電動汽車車型從現在的5款，增加到2027年大約15款，建立跨越日本、中國、美洲和東南亞的生產基地，電動汽車產量將提高到每年約100萬輛，是2024年水平的7倍。

豐田現時僅在日本及中國生產電動車，計劃將電動車生產擴至5個國家，在美國、泰國及阿根廷的生產，將有助對沖外匯及關稅風險，並更快交付予客戶。

非美汽車股昨日普遍下挫