關稅損美家庭購買力平均2.9萬

美國周三起開徵全球對等關稅，有商家為抵銷影響，已開始加價，而耶魯大學旗下研究中心分析，2025年所有關稅導致的物價水平在短期內上升2.3%，相當每個美國家庭平均損失約3,800美元（約2.96萬港元）的購買力，對收入較低的家庭影響更甚。

美電子產品商加價三成 該研究中心估計，美國的新鮮農產品價格將升4%，服裝價格將增加17%，而有關通貨膨脹對最低收入者的打擊最為嚴重。

事實上，有商家已上調其產品價格。可攜式移動電子裝置製造商Plugable Technologies創始人Bernie Thompson向外媒表示，為了保持競爭力，旗下大部分熱門產品將加價30%。

他坦言，過去10年，將其電子產品生產線由中國轉移至越南、泰國和其他認為不會受貿易戰影響的國家，故對新的關稅政策感到「難以置信」，形容過去的努力「化為泡影」。據其估計，目前滯留在前往美國的船上的產品，將須支付數十萬美元關稅。

空運費數周急漲37% 另亦有商家及早部署，在宣布新關稅措施前已改用空運出貨，推高空運費用。空運業界指出，藥品與科技硬件產品從中國運到美國的空運費率，在3月首周和最後幾周之間，上升37%至每公斤4.14美元。從歐洲到美國的空運費率上漲7%，為每公斤2.61美元。業界同時透露，部分內地出口商仍願意在新關稅生效前支付較高的運費出貨。