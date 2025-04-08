逾20美企代表出席內地商務部會議

美國在全球開打關稅戰之際，中國向美國企業派定心丸，不會胡亂反制損及美企在華合法利益，可以放心繼續在華投資。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激近日在北京主持召開美資企業圓桌會，特斯拉（Tesla）、GE醫療、美敦力等逾20間美資企業代表參加，強調中方對美方關稅的反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。

重申為在華外資提供保障

商務部表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土；又強調，關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。