證監向持牌虛產平台發質押服務指引

香港證監會分別向持牌虛擬資產交易平台發出有關其提供質押服務的監管指引，以及向投資虛擬資產的證監會認可基金提供有關其參與質押活動的指引。行政總裁梁鳳儀表示，擴大受監管的服務和產品範疇，對於維持香港虛擬資產生態系統的健康發展至關重要，但這必須是在受監管的環境中進行，以確保客戶虛擬資產的安全仍是提供相關服務合規框架的重中之重。

就託管服務發牌諮詢公眾 據通函，虛擬資產交易平台應維持管有或控制能導致客戶虛擬資產可通過其退出質押服務的所有媒介，且客戶資產不得由第三方服務提供者保管。

同時，應維持有效的政策，以防止或偵測與其質押服務相關的誤差及其他不當活動，並確保「被質押」的客戶虛擬資產獲得足夠保障，也應依證監會的不時要求，向其提供與其質押服務有關的任何資料。認可虛擬資產基金容許其參與質押活動，但僅可通過持牌虛擬資產交易平台和授權機構對其虛擬資產持倉進行質押，並須遵守上限以管理流動性風險。

此外，財庫局與金管局官員稱，去年已就虛擬資產場外交易服務提供者訂立發牌制度進行公眾諮詢，現正修訂有關建議，並為虛擬資產託管服務提供者訂定發牌制度，今年將為這兩項工作進行公眾諮詢。

70%港企料金融犯罪風險升 另一方面，財務及風險及財務諮詢解決方案供應商德安華發表《2025年金融犯罪報告》顯示，香港金融及專業服務領域70%的企業高層預計今年金融犯罪風險將會上升，當中風險上升的主要原因是網絡安全漏洞（66%）和犯罪分子增加使用人工智能（AI）（66%）；在目前正在探索AI和機器學習工具的香港受訪者中，僅19%認為AI和機器學習工具對其金融犯罪合規框架具有「非常正面的影響」，比例在亞太區受訪市場中最低（亞太區：25%；全球：20%）。

展望未來，48%香港受訪者認為AI發展將有利於其金融犯罪合規計劃，但56%視AI為重大合規風險。62%香港受訪者認為加密貨幣構成的金融犯罪威脅，是未來一年的中度至重大隱憂（亞太區：61%；全球：59%）。