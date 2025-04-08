中國10年期債息創7個月最大跌幅

美國對中國加徵34%關稅後，中方宣布反制。由於擔心美國關稅及貨幣寬鬆政策，投資者紛紛買入避險資產，中國國債價格飆升，基準孳息率接近歷史最低水平。外媒匯編數據顯示，中國10年期主權債券孳息率昨跌10點子至1.62厘，創去年9月以來最大跌幅。

據報，此次債價升勢是由對安全資產需求激增而推動，因為投資者擔心美國提高關稅將引發全球經濟衰退，同時損害中國經濟。

在岸人幣逾兩月低 另一方面，中國人民銀行昨日進行935億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，操作利率為1.5厘；同日有2,452億元逆回購到期。

人民幣匯價表現亦受壓，離岸人民幣兌每美元曾低見7.33水平，最新報7.3201，按日跌幅283點子，每百港元兌約94.17元人民幣。在岸人民幣曾失守7.31，最新報7.3097，跌289點子，為今年1月以來最弱。中國外匯交易中心公布，人民幣中間價報7.198，按日下調91點子，為超過4個月低位。

分析普遍預計人民幣持續承壓。外媒報道，富國銀行預計人民幣在兩個月時間內可能最多貶值15%，另相信中國可以對美國採取強硬的報復措施。富瑞集團表示，如果中國選擇以人民幣為目標，其匯率貶值幅度可能高達30%。瑞穗金融集團觀點相對保守，認為當局有可能引導人民幣從現水平起貶值約3%，即約7.5水平。