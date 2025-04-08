匯金掃A股ETF 托市未完

監管傳研設平準基金 投行重估華經濟衝擊 美國總統特朗普祭出的對等關稅令全球股市忽然開倒車，作為關稅頭號開刀對象的中國，內地A股更是首當其衝。滬綜指昨挫7.34%，創5年來最大單日跌幅；深成指收跌9.66%，見去年9月以來新低。就在兩市成交增加逾40%至1.59萬億元（人民幣‧下同）之際，中央匯金公司已出手托市，再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來行動亦將持續，以維護資本市場平穩運行。

同時，有傳中國因應關稅戰開打，金融監管機構等多個部委於清明假期期間討論了穩經濟、穩市場措施，除了涵蓋設立平準基金支持股市，也重點推出支援促進消費支出、提高出生率，並對部分出口產品提供補貼。

瑞銀估兩季內增財政刺激 不過，上述政策推出與否仍然需時驗證，多家投資大行已率先點算對等關稅對中國經濟和股市的具體影響。

在「七傷拳」突襲之下，高盛認為關稅將拖累中國今年經濟增長至少0.7個百分點，但維持中國今年經濟增長預測在4.5%。

瑞銀則估算美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右，意味拖累中國今年出口增速5個百分點，從而拖累中國國內生產總值（GDP）增速1.5個百分點。

該行又認為，中國承受的外部衝擊可能意味未來兩季需要大幅加碼刺激政策，料今年廣義財政擴張力度或要在目前政策支持基礎之上，再提升至佔GDP比重一至1.5個百分點，以助全年GDP增速穩定在4%。

富瑞中國經濟學家兼中國金融地產行業首席分析師陳姝瑾認為，按以前中國貨關稅每被加一個百分點，對美出口會少1%計算，一旦特朗普今輪對華關稅加幅提升至75%，對中國GDP增長的負面衝擊多達3個百分點。

花旗料擴內需成政策重點 花旗稱，對等關稅對中國經濟增長的衝擊約為負2.4個百分點，出口衝擊則約為負15.4個百分點。另該行首席中國經濟學家余向榮提及，中國對美國對等關稅採取的「對等反制」，較此前的速度更快，惟目前最不明確的是人民幣匯率將如何調整，而刺激經濟政策關鍵是時機及規模，且重點在於擴大內需，料最早或由4月政治局會議見到端倪。

摩根士丹利看法與花旗類似，預期一旦中國經濟急速惡化，或觸發更多支持生育政策及「以舊換新」政策，總體而言，中國今年4.5%的經濟增長預測存下行風險。

分析預計今季減息降準 現時市場除了憧憬內地施行財政刺激措施，中資和外資大行均普遍認為，內地同樣會在貨幣政策中落墨，並加快於月內下調存款準備金率（降準）。其中，中國銀河國際預期或中國人民銀行今季會全面「減息降準」。澳新銀行則估計，以目前內地債券孳息率來看，人行對利率態度轉向中性，應對措施包括有定向降準等手段，惟減息時機仍未成熟。

至於內地官媒昨則發表題為《集中精力辦好自己的事，增強有效應對美關稅衝擊的信心》的文章，指中央對降準減息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，可以隨時出台。財政政策也已明確要加大支出強度和進度，強調財政赤字、專項債、特別國債等仍有進一步擴張空間。

投行對關稅戰下中國經濟和股市最新看法