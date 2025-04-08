投行削中資股盈利預測 料A股跑贏H股

關稅戰開打，美資投行高盛表示，關稅高出市場預期，估計美國對華平均徵收的關稅提高至58%，同時取消對中國進口貨物的最低限度待遇，因此將MSCI中國今年每股盈利預測由9%下調至7%，並將目標市盈率由12倍降至11.5倍，預期未來3個月A股會輕微跑贏H股。

5大因素影響公允值 該行指，美國關稅對中資股的公允值影響，將取決於5大因素，包括對中國出口商的直接收入打擊、人民幣貶值幅度、關稅轉嫁至終端用戶的程度、潛在的政策抵銷，特別是財政刺激政策，以及更廣泛的中美關係，最新維持MSCI中國指數今年底81點的預測，MSCI香港指數及滬深300指數年底目標分別為12,500點及4,500點。

交易所買賣產品受捧 板塊方面，高盛指，當外圍風險加劇時，繼續關注內地、政策驅動及特殊機會，戰略配置上偏好消費領域，主題傾向人工智能（AI）受惠者、新興市場出口商及高息股，並會篩選與美國消費者息息相關的股票，以及主要面向內地的優質股票。

信誠證券聯席董事張智威指，現時恒指已跌到預期市盈率10.5倍的吸引水平，加上嚴重超賣，若「撈底」要分段入場，可選擇非關稅風眼類股份，例如本地銀行股、內銀股或內險股等，最好有收息成分，如3大電訊股。