產經

投行削中資股盈利預測 料A股跑贏H股

若投資者想趁跌買港股，專家建議部署收息股。 若投資者想趁跌買港股，專家建議部署收息股。
若投資者想趁跌買港股，專家建議部署收息股。
關稅戰開打，美資投行高盛表示，關稅高出市場預期，估計美國對華平均徵收的關稅提高至58%，同時取消對中國進口貨物的最低限度待遇，因此將MSCI中國今年每股盈利預測由9%下調至7%，並將目標市盈率由12倍降至11.5倍，預期未來3個月A股會輕微跑贏H股。
5大因素影響公允值
該行指，美國關稅對中資股的公允值影響，將取決於5大因素，包括對中國出口商的直接收入打擊、人民幣貶值幅度、關稅轉嫁至終端用戶的程度、潛在的政策抵銷，特別是財政刺激政策，以及更廣泛的中美關係，最新維持MSCI中國指數今年底81點的預測，MSCI香港指數及滬深300指數年底目標分別為12,500點及4,500點。
交易所買賣產品受捧
板塊方面，高盛指，當外圍風險加劇時，繼續關注內地、政策驅動及特殊機會，戰略配置上偏好消費領域，主題傾向人工智能（AI）受惠者、新興市場出口商及高息股，並會篩選與美國消費者息息相關的股票，以及主要面向內地的優質股票。
事實上，資金已追入風險較低的交易所買賣基金（ETF），以及作為對沖工具的槓桿及反向產品。昨日首20大升幅股份中，有13隻為交易所買賣產品（ETP）產品，而首7位為南方東英旗下美股個股槓桿及反向產品，特斯拉每日反向（-2x）ETF XI二南特斯(07366)及其美元櫃台XI二南特斯-U(09366)分別飆41.39%及40.78%，是表現最好港股。南方恒生科技(03033)單日淨申購約21.5億元，創2021年以來新高，成交額達到209億元，為今年來新高，是ETF成交第三位。
信誠證券聯席董事張智威指，現時恒指已跌到預期市盈率10.5倍的吸引水平，加上嚴重超賣，若「撈底」要分段入場，可選擇非關稅風眼類股份，例如本地銀行股、內銀股或內險股等，最好有收息成分，如3大電訊股。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者