歐央行：全球自由貿易時代或結束

面對美國總統特朗普近乎「搶錢」式的霸道關稅攻勢，被視為歐洲央行「最鷹派」人物、執行委員會委員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，歐元區經濟正面對結構性逆風的衝擊，不確定性大幅提升，更意味全球自由貿易的時代將告結束。

施納貝爾在一論壇發言時表示，歐洲央行將於未來數周密切注視事態發展，及對歐元區經濟增長和通脹的衝擊。她表示，有言論曾估特朗普上周公布的對等關稅措施已屆不確定性政策的高峰，但她擔心此事可能只是開始。

德工業產出差過預期 上周曾呼籲歐盟團結應對美國關稅的德國，作為歐元區重大經濟體之一，卻可能自顧不暇。德國聯邦統計局昨公布，2月份季調後工業產出按月轉跌1.3%，低於經濟學家調查預測的1%降幅，亦差過1月的升2%。當局表示，這主要是由建築業跌幅所致，食品和能源的下降也對整體表現產生負面影響。按年計，2月跌幅亦擴至4%，較1月的1.6%跌幅惡化，凸顯德國的關鍵產業原本已面臨的挑戰，激進的美國貿易政策恐帶來新的阻力。

早年脫歐的英國同樣難逃關稅一劫，英國首相施紀賢揚言全球化已結束，儘管他承諾會使用產業政策助英國企業免受關稅影響，但經濟前景不穩難測，當地3月樓價在全球關稅戰開打之前便意外下跌。英國金融及按揭公司Halifax公布樓市新數據，英國上月樓房價格按月降0.5%，市場原預期為增0.1%，2月跌幅則向下修正至0.2%。

按年相比，3月樓價仍漲2.8%，與2月增幅相同。Halifax按揭主管Amanda Bryden坦言，當地的買樓熱潮已過，需求正在回歸正常水平，雖然潛在買家仍面臨更高借貸成本及不確定經濟前景的挑戰，但隨着預計英國將會繼續減息以及工資潛在增長，預計今年樓價仍會有輕微升幅。