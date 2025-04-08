金價曾插穿三千關 比特幣低見7.4萬美元

現貨金上周觸及每安士3,167美元的歷史新高後，卻因美國對等關稅風暴而轉勢向下，昨日曾經失守每安士3,000美元大關，低見2,971美元，日內跌幅曾超過2%。

滙豐瑞銀仍看好黃金 不過，滙豐銀行在最新報告中仍唱好黃金，將今年黃金目標價從每安士2,687美元上調至3,015美元，主因考慮到地緣政治風險和經濟不確定等因素所致。

瑞銀亦指，隨着美國聯儲局減息幅度超過預期，美元可能長期走弱，故看好黃金，年底或將來有望衝上3,200美元，若關稅維持更久，金價還可能進一步上漲。

另有分析提及，近日金價回落多少是與全球貿易爭端加劇之下，投資者透過黃金套現補倉增強資金流動性，惟上述情況帶有一定反常意味，投資者也應視黃金為逢低買入的資產，因黃金是美國衰退和抗通脹的首選工具，建議金價一旦重返每安士3,000美元即可吸納。

被稱為「數碼黃金」的虛擬貨幣一樣「無啖好食」！比特幣昨日曾失守每枚75,000美元，低見74,467美元，跌幅10%；以太幣更曾失守1,500美元，低見1,417美元，跌幅兩成，可謂血流成河，由特朗普上任掀起的虛幣浪潮已徹底破滅！

比特幣近日回落