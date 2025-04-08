美元恐陷千禧年後最長跌浪

美國總統特朗普上周祭出的對等關稅在全球金融市場掀起波瀾，匯市同樣出現洗牌潮，美匯指數應聲下挫之際，日圓、瑞士法郎、英鎊以至歐元頓成避險貨幣顯著做好。分析指，若華府執意堅持實施對等關稅，美國經濟定必陷入衰退，而在通脹回升，加上美國政府效率部的裁員減薪計劃失敗，美元將重拾自千禧年之後最長跌浪。

周一美匯指數跌0.38%，報102.63，今年來累挫逾半成。上古國際集團董事梁彥穎稱，特朗普的經濟政策令全球資金日後不敢再大舉投資美國，所以美元資金後向定必流出多過流入，導致美匯下挫。分析公司Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）表示，由於美國10年期國債孳息率進一步向下，亦即預示美國經濟快將衰退，所以估計市場會繼續拋售美元避險。

日圓半年新高 可暢定 不過，獨立外匯商品分析師盧楚仁指，在環球股災下，不少投資者都將手上自己國家的貨幣，換成美元避險，加上很多銀行及投行都不願意拆借美元，拆息扯高下利好美元，料美匯指數或反彈至105水平，長線看法不太淡。

另邊廂，近日表現回勇的日圓繼續強勢，兌每美元曾高見144.82，即折合每百日圓兌5.35港元，是自去年10月以來最強。梁彥穎認為，港人有需要可先暢部分外幣，並建議兌換比例可在介乎30至50%。

澳元5載低 未宜買入 至於歐元和英鎊昨日兌美元分別升至1.1和1.29，相當於兌港元高見8.56算和10.04算。其他商品貨幣方面，對風險較敏感的澳元與紐元則難以幸免向下，其中澳元貶值逾1%至59.33美仙，貶至5年低位；紐元下跌近1%至55.2美仙。獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，澳元尚未是買入時機，環球股市震盪添全球經濟憂慮，對商品需求必定會下跌，澳洲作為商品出口大國，肯定會受到牽連。

惟澳元後續能否重拾升市，他指還看澳洲、中國如何與美國在對等關稅議題上討價還價，因雖然美國啟動的全球貿易戰，和中國宣布對美國產品的關稅報復措施，或只是暫時影響中澳兩國，未必加劇市場對鐵礦石等原材料需求疲弱的擔憂。