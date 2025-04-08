阿克曼促停貿戰避嚴冬
美國總統特朗普掀起的關稅戰引來全球強烈反彈。對沖基金名宿阿克曼（Bill Ackman）警告，特朗普正失去商界領袖的信任，應該暫停貿易戰，令當局有時間修正不公平的關稅制度，否則美國將面臨自行引起的經濟核冬天。
阿克曼在社交媒體發文，稱總統有機會宣布90天的暫停期，透過談判解決貿易問題。如果美國在4月9日對全球每個國家都發動經濟核戰爭，商業投資將停滯不前，消費者將捂緊錢包，美國的聲譽將嚴重受損，這樣將需時幾年甚至幾十年才能恢復。
炮轟美商務部長
他又炮轟美國商務部長盧特尼克，「我終於明白盧特尼克為何對股市崩潰及經濟崩潰無動於衷。他和Cantor（盧特尼克曾任Cantor Fitzgerald行政總裁）正做好債券。當我們的經濟內爆時，他就能獲利。選擇自家公司槓桿化做好固定收益產品的人擔任商務部長，是個糟糕主意，這構成不可調和的利益衝突。」不過，阿克曼補充，他個人仍看好美國，支持國家及經濟；盧特尼克看淡美國，不支持國家及經濟。
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