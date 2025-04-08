阿克曼促停貿戰避嚴冬

炮轟美商務部長

他又炮轟美國商務部長盧特尼克，「我終於明白盧特尼克為何對股市崩潰及經濟崩潰無動於衷。他和Cantor（盧特尼克曾任Cantor Fitzgerald行政總裁）正做好債券。當我們的經濟內爆時，他就能獲利。選擇自家公司槓桿化做好固定收益產品的人擔任商務部長，是個糟糕主意，這構成不可調和的利益衝突。」不過，阿克曼補充，他個人仍看好美國，支持國家及經濟；盧特尼克看淡美國，不支持國家及經濟。