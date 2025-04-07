匯通天下：日圓有望受惠避險需求

美國最終對等關稅細節較預期強硬，並推高美國的有效關稅稅率至25%以上，遠高於市場預期。關稅後續發展以及對央行的影響或支持美元上升，日圓較大機會做好並跑贏非美貨幣。

美匯指數支持或在200周線的102.48至102.52區間，有機會先上試55周線及200天線104.94至104.97，最終或可挑戰55天線約106.48。日圓兌每美元支持位或在200天線的151.62至151.83區間，日圓上周五已升至目標145.53，或可見144.13。

美元在美國總統特朗普公布對等關稅細節後跑輸主流貨幣，主因市場擔心關稅對美國的負面影響大於環球其他國家，但當市場繼續評估關稅影響時，屆時憂慮的焦點或由美國擴至環球經濟。

央行幣策或利好美元 亞洲和歐洲政府採取更有利的政策，可望提振中國科技股和歐洲周期股等個別行業的盈利預期。然而，由美國主導的潛在經濟放緩加上關稅，最終將損害在美國展開業務的各環球企業，尤其英國和歐洲股市的上市企業有約四分之一的收入來自美國，因此避險環境最終或有利美元。日圓的避險角色亦可在美元回升期間跑贏其他非美貨幣，日圓過去一周已分別跑贏歐元、英鎊、澳元、紐元及加元。

關稅對央行的影響同樣或利好美元。關稅或增加美國滯脹風險，即使關稅或令聯儲局增加經濟放緩憂慮，但當局亦無法忽略推高通脹風險。最終聯儲局減息幅度或比目前市場預期大，但若通脹數據較預期高，有機會令當局延遲減息。相反，美國關稅對環球其他地區影響多與減慢當地經濟增長相關，甚至有機會增加歐洲通脹放緩的風險，因此，其他地區央行或須比聯儲局較快及較深減息，美元利率相對其他地區為高，可支持美元回升。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪