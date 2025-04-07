股市估市：恒指走勢轉差 調整倉位

投資市場近日走勢可說是預期之中，卻又出乎意料之外。美國總統特朗普落實關稅政策，基本上已是板上釘釘，惟股市反應仍然甚大，顯示市場未有預期其力度竟如此之大。

上周港股僅4日市，恒生指數全周下跌逾2.5%或576點。更重要是，整體中期技術走勢轉差，指數已連續4星期下跌。正如早前分析，指數對上3次按周計出現跌幅，其接下來之中期走勢均難以樂觀，且上周四恒指更曾失守50天線（現處22,652點），此水平進一步失守相信只是時間問題，下一站勢直指22,000點之下水平。

策略上，當恒指走勢已告轉差，而早前帶領大市向上之股份均顯著向下，現階段必須調整倉位，尤其是重磅科技股。

值得留意的是，泡泡瑪特的內地業務按年增長52.3%之餘，佔比亦有所減少，由上年度逾八成降至61.1%左右。上述指標足以證明泡泡瑪特IP營運能力之強，而其業務模式在港股市場亦屬絕無僅有。

泡泡瑪特候回吐收集 走勢上，泡泡瑪特股價年初尚處於80元水平，短短一季已升逾一倍，趁勢回吐實屬正常，而在大型股份當中，泡泡瑪特是少數仍大幅偏離10天線（現處於149元）的股份，而其50天線更處116元左右，後市不排除有更深一段的回吐，投資者可於近145元位置逐步收集，以在目前市況下增加安全水位。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）