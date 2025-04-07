大行觀點：風險資產料持續波動

美國總統特朗普近期公布的對等關稅措施大幅提高針對亞洲出口的徵稅，力度超出市場預期。這些關稅的計算方式並不透明，因為當中包含非關稅壁壘及「匯率操縱」等因素，而這些因素將如何影響最終的關稅數字仍不明朗。

亞洲勢專注刺激經濟 亞洲地區對美國出口佔區內出口總額的比重為15%，若關稅提高20至35%，將對今年的經濟增長構成重大阻力，對外貿依賴程度愈大的經濟體，將受到更明顯的影響。另外，鑑於許多亞洲經濟體的出口附加值中，有較高的比重最終流向美國，全球關稅的廣泛實施或會阻礙貿易轉向的效果。

投資者現時須靜待亞洲國家的回應。雖然各方對談判持開放態度，但除降低或取消對美國商品的關稅外，亞洲國家能採取何種措施以顯著降低其面臨的關稅仍是未知之數。採取反制關稅和貨幣貶值等措施，可能引發美國進一步加徵關稅，令區內各國的政策決策者處境更加複雜。各國更有可能將重點放在支持國內經濟，政策更靈活的國家或會推出貨幣和財政刺激措施，以抵銷關稅對增長帶來的負面影響。

同時，在企業評估這些關稅對其商業計劃的影響，以及降低關稅談判可能需時多久之際，風險資產料將持續受壓且波動。若市場確信這些關稅是上限，而不會持續變化，資產價格有望企穩並回升。

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