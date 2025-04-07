宏觀分析：關稅風暴觸發行業分化

美國總統特朗普上周宣布的關稅政策，將對全球金融市場產生深遠影響，特別是對美股和港股市場將帶來顯著衝擊。這項政策的核心內容包括對所有國家徵收10%基準關稅，以及對與美國存在較大貿易逆差國家實施更高稅率的「對等關稅」，這些措施預計在短期內引發市場劇烈波動，並對不同行業產生分化影響。

美科技汽車板塊遭殃 對美股而言，政策將帶來多重衝擊。首先，市場情緒已出現明顯惡化，在關稅政策宣布後，美股連續兩日大跌，上周五3大指數跌幅均逾5%。

市場的劇烈反應，反映出投資者對貿易環境惡化的擔憂，特別是科技板塊將面臨嚴峻挑戰，蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）料因成本上升而承壓。汽車行業亦受到直接衝擊，25%的汽車進口關稅已於4月3日生效，將嚴重影響依賴進口零部件的汽車製造商。

從行業層面來看，影響將呈現明顯分化。鋼鐵和鋁業等受232條款保護的行業可能相對得益，因為它們被排除於新關稅措施之外。然而，零售和科技產業將面臨較大壓力，特別是那些由中國進口電子產品企業，它們可能不得不將增加的成本轉嫁消費者。長期來看，關稅措施可能為美國經濟帶來滯脹風險。

華消費股盼國策扶持 不過，港股也存在一些結構性機會，中國政府推動經濟向內需驅動轉型，消費和基建等板塊料受惠於刺激政策。此外，科技自主化戰略支持下，半導體及人工智能（AI）產業可能獲得新的發展機遇。

長期來看，亞洲經濟體對美國市場的依賴程度將會下降，中國可能通過拓展歐盟和東南亞市場去緩解關稅政策帶來的負面影響。未來市場走向將取決於幾個關鍵因素，包括各國可能採取報復措施、貿易談判的進展，以及聯儲局的貨幣政策。如果通脹因關稅而上升，聯儲局可能會推遲降息計劃，將進一步加劇美股市場波動。

投資者需要密切關注事態發展，靈活調整投資策略，建議關注黃金等避險資產，以及受惠於內需增長的板塊，同時注視貿易談判進展帶來的市場波動。

曜熊理財策略投資部