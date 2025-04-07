二手蝕讓：尚悅‧嶺納米戶賣243萬新低

納米單位已失去需求，市場連錄同類單位蝕賣個案，元朗尚悅‧嶺開放式戶更以全盤243萬元破低價售出，一手業主約6年帳蝕近三成。

美聯翟安暉指出，該盤1座中層J室，實用面積約195方呎，以260萬元蝕讓價放售，最終再減價約17萬元沽出，呎價約12,462元。原業主於2019年以近339.6萬元一手購入，現帳面損失近96.6萬元或約28.4%。

利奧坊‧凱岸貶四成 祥益袁思賢表示，屯門菁雋高層30室，為實用面積約141方呎開放式單位，獲買家以209.6萬元一筆過付款形式購入，呎價約14,865元，單位2019年至今貶值約11.7萬元。

市區納米單位蝕幅更驚人。置業2地產張志文稱，旺角利奧坊‧凱岸1座低層D室開放式戶，實用面積約197方呎，以319萬元售出，呎價約16,193元。一手業主持貨7年多，帳面勁蝕約213萬元，貶幅約四成。

中原指，10大二手屋苑於過去3天假期共錄16宗成交，惟單計周六、日僅6宗，按周挫約57.1%，6個屋苑未聞交投。該行伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊周末錄得一宗成交，為景湖居13座高層E室兩房戶，以400萬元沽，呎價約8,969元，約8年貶值約16萬元。