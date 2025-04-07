拍賣消息：元朗連天台銀主盤248萬推

樓價大幅下跌，本周私人拍賣會有不少開價僅「2字頭」住宅推拍，其中，元朗大興大廈A座連天台銀主盤，以248萬元推拍，呎價約6,526元。

大坑物業開價僅298萬 環亞物業拍賣將於周二推出約51項物業，上述單位實用面積約380方呎，天台面積約324方呎。同場亦推拍上水居屋翠麗花園5座中層E室銀主單位，實用面積約427方呎，已補價自由市場開價250萬元，呎價約5,855元，較個別銀行估值低約23.8%。

另外，黃開基拍賣行於周三推出約12項物業，包括大坑勵志大廈低層銀主盤，實用面積約301方呎，開拍價298萬元，呎價約9,900元。同場推拍尖沙咀利華樓連平台戶，單位實用面積約297方呎，平台面積約494方呎，減價20萬元，以280萬元連租約推拍。

忠誠拍賣於同日推拍約22項物業，當中，灣仔大東大廈中層戶，屬業主盤，有裝修，實用面積約353方呎，開拍價僅280萬元，呎價約7,932元。單位已分間3個套房，兩個連租約，月租收入共約1.38萬元。場內推拍土瓜灣福安大廈低層B1室銀主盤，實用面積約318方呎，減價10萬元翻拍，開價228萬元。