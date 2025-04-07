新盤概況：瑜一‧天海單日沽61伙

市區鐵路站上蓋現樓項目銷情理想，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海昨首度以現樓形式公開發售，單日沽61伙，套現逾5.8億元。

周四賣35戶部分減價 發展商並安排於周四新一輪出售35伙兩房戶，個別單位減價接近兩成。集團銷售總監封海倫表示，是次售出單位做價最高為第1A座11樓C室兩房戶，享維港景觀，以1,866.15萬元成交，呎價約31,576元。最大手買家則以約2,936萬元連購4伙一房戶。

即將新一輪發售的單位，實用面積426至591方呎。其中34伙更新價單，較去年9月調減售價及更改折扣優惠，由最高15%折扣及8.8萬元扣減優惠，改為劃一最高16%折扣，以折實價計算，減幅約10.4至19.5%不等。

其中減幅最大為2B座3樓B室，為實用面積525方呎兩房梗廚戶型，折實價由1,297.73萬元，大幅下調至1,045.21萬元，呎價約19,909元，屬今批入場單位。