新盤概況：瑜一‧天海單日沽61伙
市區鐵路站上蓋現樓項目銷情理想，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海昨首度以現樓形式公開發售，單日沽61伙，套現逾5.8億元。
周四賣35戶部分減價
發展商並安排於周四新一輪出售35伙兩房戶，個別單位減價接近兩成。集團銷售總監封海倫表示，是次售出單位做價最高為第1A座11樓C室兩房戶，享維港景觀，以1,866.15萬元成交，呎價約31,576元。最大手買家則以約2,936萬元連購4伙一房戶。
即將新一輪發售的單位，實用面積426至591方呎。其中34伙更新價單，較去年9月調減售價及更改折扣優惠，由最高15%折扣及8.8萬元扣減優惠，改為劃一最高16%折扣，以折實價計算，減幅約10.4至19.5%不等。
其中減幅最大為2B座3樓B室，為實用面積525方呎兩房梗廚戶型，折實價由1,297.73萬元，大幅下調至1,045.21萬元，呎價約19,909元，屬今批入場單位。
滙都再售出8單位
至於過去3天長假期，市場共錄約150宗一手成交。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都系列，昨單日再沽約8伙，包括兩伙連天台特色戶，其中，滙都I第2座12樓A08室，實用面積448方呎，兩房間隔，附設286方呎天台，成交價539.84萬元，呎價12,050元。
另一個新界西北樓盤，路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山，昨亦沽3座19樓F室，實用面積499方呎，兩房開放式廚房戶型，售價543.27萬元，呎價約10,887元。
此外，啟德發展區項目不乏承接，嘉華國際(00173)牽頭位於跑道區的啟德海灣第1期，於周末兩日累售5個單位，套現約5,117.5萬元。成交包括2B座25樓A室套三房海景戶，實用面積586方呎，成交價1,292.6萬元，呎價約22,058元。
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