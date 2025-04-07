簡訊一覽
●協鑫科技(03800)公布，今年首季未經審核光伏材料業務分部之EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）約5.05億元（人民幣‧下同），其中顆粒硅平均對外含稅售價約為每公斤36.15元，平均生產現金成本（含研發）約每公斤27.07元。
●俄鋁(00486)披露，主要股東SUAL Partners去年向加里寧格勒州仲裁法院，請求確認公司董事會舉行股東特別大會的決議無效。仲裁法院已於4月2日裁決，駁回SUAL的申請。
●「18C第一股」（特專科技公司）晶泰科技(02228)表示，公司去年之收入已達到已商業化公司2.5億元的收入門檻，已向聯交所申請取消未商業化公司稱號，並獲得批准。
●紫金礦業(02899)就出售旗下澳洲間接子公司Bullabulling Gold Pty Ltd予澳洲上市公司Minerals 260一事，已於昨日收取代價包括1.565億澳元現金和作為代價的3.87%買方股份，交易已正式完成交割。
●半新股赤峰黃金(06693)公布，已悉數行使超額配股權，相當於初步可供認購的發售股份總數約15%。
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