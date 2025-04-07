蒙牛嬰兒奶粉受惠生育政策
內地上月提振消費專項行動明確列明要「加大生育養育保障力度」。蒙牛乳業(02319)首席財務官張平表示，儘管出生率不至於會立竿見影地快速提升，但也是積極的幫助，蒙牛嬰幼兒奶粉業務本身規模不大，且更聚焦細分市場，仍有增長機會。
東南亞滲透率有潛力提升
蒙牛指，儘管嬰兒配方奶粉行業在人口出生率下滑等因素影響下持續承壓，但隨着市場逐步企穩，龍頭企業市場份額有所提升，且新生代父母對成分、品質與細分功能的要求續增。透過積極的產品研發和調整銷售渠道模式，嬰兒奶粉業務去年「逆勢加速增長」。
集團去年海外收入增長9.97%至47.16億元（人民幣‧下同），跟內地收入倒退11%至839.58億元相反。副總裁陳易一表示，可運用在中國市場的經驗開拓海外市場，但快速消費品行業本質就是「做人口的生意」，會優先發展人口規模達一億、結構相對年輕的市場。他又指，在人口達7億的東南亞，相當多品類滲透率仍有潛力提升，「內捲」程度不會如內地嚴重。
總裁高飛表示，內需不足更要回歸奶業的本質——攝取營養，應對增長放緩的策略就是把產品升級，把牛奶變成剛性需求、讓消費者「多喝奶」尚大有可為。他又引內蒙古煤炭產業為例，奶製品亦要開發更多高附加值的產品。
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