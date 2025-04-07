越南上季GDP增速遜預期 恐惡化

越南最新公布第一季國內生產總值（GDP）按年增速僅為6.93%，差過市場預期的7.1%，亦低於前一季度7.55%的增速。適逢美國總統特朗普對越南大幅加徵46%的關稅，外界亦擔心越南未來的經濟增長前景會進一步轉差。

政府官員憂外資撤生產 與美國的貿易是越南經濟增長重要推動力之一，美國提高的關稅將產生重大影響，其中就包括佔越南對美出口約74%的6種主要產品，包括電子產品、服裝、鞋類和木材。越南政府官員也承認，新關稅可能會導致一些外國公司將部分生產遷出越南。

以著名美國運動鞋品牌Nike為例，該公司主要的生產地正是位於越南，並且早於1995年已開始在當地展開生產，是越南最早的外國投資者之一。德意志銀行分析師Adam Cochrane表示，墨西哥、巴西、土耳其和埃及可以取代越南成為製造業中心。不過，由於與供應商的訂單合約期限，任何決定都需要18到24個月的時間才會有實際變化。

Adidas美產品料加價20% Cochrane估計，同樣在越南有大量生產線的德國品牌Adidas和Puma，需要把美國產品價格提高20%左右，才能在關稅之後維持毛利率。他說，這兩家公司的整體經營狀況可能比Nike更好，因為在美國的銷售量較低。

展望未來，由於美國的市場變化，國際運動鞋品牌可能不得不減少訂單量，並將更多產品轉銷至歐洲、中東和中國，這可能會導致這些地區的競爭加劇。