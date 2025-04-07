鴻海首季營收升24% 關稅或礙本季表現

iPhone生產商鴻海科技公布，第一季錄得營業收入1.64萬億元（新台幣‧下同，折合約3,841億港元），按季雖然減少22.98%，但按年增加24.2%，並且創該企歷來首季營收新高。該企料本季可望錄得按季和按年增長，但市場卻普遍認為，美國新關稅帶來不確定。

展望第二季，該企指出，主要產品進入新舊轉換期；另外，雲端網絡產品仍保持成長趨勢，預估本季營運表現按年或按季都能有增長，惟仍需持續關注全球政經局勢變化之影響。

如單看3月，鴻海營收為5,521.25億元（約1,291.56億港元），同為歷年同期新高，按月和按年分別增長0.13%和23.37%。綜觀該企4大產品類別在當月表現，僅消費智能產品呈現按月和按年下降；雲端網絡產品、元件及其他產品以及電腦終端產品相較前一個月或去年同期皆有增長。市場估計，部分原因是買方趁美國關稅還未完全實施而提早買入所致，如美國關稅順利實施，本季鴻海將失去該利好因素。

台研推穩金融市場措施 面對美國來勢洶洶的關稅，台灣多個主管財政和金融的部門為穩定金融市場，於昨日召開會議，盤點當局可行使的措施，以及聽取台商在外投資狀況分析，暫時未知有否討論使用官方資金入市。

據了解，台灣當局上次祭出穩定股市措施是在2022年，其時為俄羅斯入侵烏克蘭觸發戰爭，在通脹疑慮之下，各國紛紛加息，當年7月台灣金管會實施穩定股市措施，包括放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍、每日盤中借貨沽空委託數量限額調降至10%，又提高最低融券保證金成數至120%等。