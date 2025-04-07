Meta推新AI模型 擬增建數據中心

Meta最新發布的兩款Llama 4模型均為開源軟件。

大型科技企業繼續推進人工智能（AI）技術發展，Facebook母公司Meta發布了其大語言模型（LLM）Llama的最新第四代版本，分別為Llama 4 Scout和Llama 4 Maverick。該公司表示，Llama 4是一個「多模式」AI系統，能夠處理和整合各種類型的數據，包括文字、影片、圖像和音頻，並能夠跨格式轉換內容。

Meta補充，上述兩款Llama 4模型均會是開源軟件，其中Scout的優勢在於支援不同輸入模式且速度極快，並且能夠用單一的H100圖像處理器（GPU）上運行；而Maverick推理和編程能力則較強。

外媒亦引述消息指Meta計劃斥資8.37億美元，在威斯康辛州中部興建一座新的數據中心，作為其對AI投資的一部分。據了解，該公司今年已撥款高達650億美元，用於擴展AI基礎設施。不過，愈來愈多投資者開始向包括Meta在內的大型科技企業施壓，要求這些公司展示出明確的投資回報。

OpenAI數月內發布GPT-5 另邊廂，OpenAI行政總裁阿爾特曼在社交媒體上確認，o3和o4-mini兩個模型將在未來幾周內發布，而GPT-5將在未來數月與公眾見面。儘管沒有披露更多技術細節，但他表示，在許多方面真正改進了o3模型，一定會讓用戶大為滿意。至於GPT-5將整合語音、Canvas、搜尋、Deep Research等多項功能，成為OpenAI統一模型策略的核心。

在中國方面，DeepSeek與清華大學的研究團隊共同發布了一篇關於推理時Scaling的新論文，提出一種名為自我原則點評調優（SPCT）的學習方法，通俗而言是「AI自我檢討與改進」，並構建了DeepSeek-GRM系列模型。