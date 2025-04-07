綠能過剩 內地電企投資變陣

人工智能（AI）與電動車產業的大爆發理應惠及中資電力股，可再生能源理應像美國在這場革命扮演重要角色。然而，實際情況向來較為複雜，現時焦點是可再生能源利用率下滑，國家發改委與能源部今年較早前公布新能源電價的重大政策改變，一眾發電企業的投資似乎也變得審慎起來。

華能國電減太陽能開支 之所以要市場化，原因固然是新能源電力大幅擴產容易招致過剩。能源部早前公布，內地今年首兩個月的棄風率和棄光率分別為6.2%和6.1%，按年各升2.2個百分點及1.8個百分點，即風力和太陽能電廠被迫減少發電（棄電），產能供過於求的問題惡化。

大和看好華能的理據與花旗一樣，就是受惠煤價下跌，電力股首選煤電，但基於資本開支更加審慎，建議再關注新能源電力股。

大唐新能源看好風力發電 大唐新能源管理層亦承認棄光問題或較麻煩，現時較看好風力發電，但不能說新能源項目已過剩，棄電問題除了用電量本身，亦與地區和天氣狀況有關，國家本身有要求各省消納新能源電力，也可能部署電網建設，預期棄風不會再大幅惡化，某些地區甚或有所改善。