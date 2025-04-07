綠能過剩 內地電企投資變陣
人工智能（AI）與電動車產業的大爆發理應惠及中資電力股，可再生能源理應像美國在這場革命扮演重要角色。然而，實際情況向來較為複雜，現時焦點是可再生能源利用率下滑，國家發改委與能源部今年較早前公布新能源電價的重大政策改變，一眾發電企業的投資似乎也變得審慎起來。
上述重大政策改變來自業界俗稱的「136號文」，主要內容是今年6月開始投產的風力和太陽能發電項目，其電價須競價（設下限），而參與機制的發電量或會一年多一年少，換言之電力公司會面對更大的市場競爭，所以有人稱為新能源「告別政策襁褓」，電企現爭相趕在6月1日之前把項目投產。大唐新能源(01798)管理層表明，日後項目建設前會保證收益。
華能國電減太陽能開支
之所以要市場化，原因固然是新能源電力大幅擴產容易招致過剩。能源部早前公布，內地今年首兩個月的棄風率和棄光率分別為6.2%和6.1%，按年各升2.2個百分點及1.8個百分點，即風力和太陽能電廠被迫減少發電（棄電），產能供過於求的問題惡化。
華潤電力(00836)今年仍會把風力和太陽能資本開支提高逾11%至約420億元，但旗下華潤新能源招股書提到，去年首9個月棄風率和棄光率分別升至4.39%及5.87%，棄光率比2023年全年急升4.35個百分點。
全國最大電企華能國電(00902)今年仍會增添10吉瓦（GW）風力和太陽能項目，幾乎相當於全港發電容量，但已調低今年太陽能的資本開支近25%，反觀風力會增加逾40%。大唐新能源今年風力和太陽能新增項目的比例亦會反轉，改為風力多於太陽能。
大和看好華能的理據與花旗一樣，就是受惠煤價下跌，電力股首選煤電，但基於資本開支更加審慎，建議再關注新能源電力股。
兗礦能源(01171)財務總監趙治國表示，兗能日後發電組合會有更多新能源，但要有合適機會，現階段步伐會慢些，始終棄電問題暫時會較嚴重，其根本解決方法是部署儲能設備，問題是成本仍然很高。儲能顧名思義是把消納不了的電力儲起日後再用，不至於讓裝機停掉。
大唐新能源看好風力發電
大唐新能源管理層亦承認棄光問題或較麻煩，現時較看好風力發電，但不能說新能源項目已過剩，棄電問題除了用電量本身，亦與地區和天氣狀況有關，國家本身有要求各省消納新能源電力，也可能部署電網建設，預期棄風不會再大幅惡化，某些地區甚或有所改善。
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