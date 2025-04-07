AI平權 電訊商毛利率跌幅望縮

中資電訊商積極轉型，雲計算等新興業務一直是服務收入上升乃至實現派息增長的頂樑柱，但其盈利能力有待改進，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）對服務收入比率（EBITDA毛利率）去年進一步下滑，原因包括雲計算收入增長跟2023年所見的增速相比顯著放緩。

EBITDA毛利率最低的是聯通，有中資分析員坦言一、兩年內仍有下行壓力，始終新業務的收入佔比愈來愈高，但它尚在初期投入階段，過程中又可能要從互聯網企業挖角。

地方化債助應收帳回收 就新興業務收入增長去年放緩，分析員指，它面向有意透過數碼化提高經營效益的企業，「奈何宏觀經濟欠佳，企業生意不好」，但DeepSeek爆紅後，其開源特性使很多企業可以低成本接入它去創造人工智能（AI）應用，實現「AI平權」，造就聯通算力急速增長，據了解利潤率已大幅攀至七成，EBITDA毛利率跌幅有望收窄。

此外，隨着政府着力化解地方政府債務問題，聯通去年末季的應收帳款減值撥備成功有回撥，而且多達35億元人民幣，並非單憑業務人員「追KPI」，可以預期隨着地方政府化債，不但會降低電訊商的壞帳風險，亦有更多資金投入到實體經濟，為電訊商帶來數碼化升級方面的生意。

內地AI大模型五花八門，分析員指，聯通「元景」大模型適用於不同行業，政府可用它改良其政務熱線，憑語音就能填妥表格，提升政務的處理效率，遼寧和北京都有這種項目給聯通承辦；連國家發改委也用「元景」進行數據分析，掌握宏觀經濟運行狀況。此外，客戶採用一家公司的雲服務很少會遷出，並會帶來維護等持續收入，國營電訊商的優勢則在於滿足到政府數據安全、不可存於外地的需要。

電訊三雄EBITDA毛利率下滑