華AI投資5載料萬億

大廠今年估加碼44% 推高GDP增長11點子 屬於新質生產力的人工智能（AI）和雲計算，不但關乎國力，或多或少也會接棒房地產，牽動中國經濟增長。中信証券早前估計，單是龍頭企業今年算力相關資本開支就加碼接近1,500億元（人民幣‧下同）或44%，更有投行估算內地AI投資規模5年內將達到一萬億元。

以中國去年名義國內生產總值（GDP）增長5.51萬億元或4.2%計算，1,500億元的AI增量投資相當於可推高GDP增長0.11個百分點，對於GDP增速放緩的當下算是有力貢獻。參考過去幾輪技術革命的經驗，信証續指，AI革命中長期有望提高經濟增長一至兩個百分點，但可能減少單位GDP增長提供的就業崗位。

儘管如此，富瑞相信，中國AI相關投資仍會超過5,000億元，2030年更會達到一萬億元，亦即未來5年的年均複合增長率（CAGR）達到14.86%，其中大約75%會流向伺服器，過半為AI專用，其餘歸網絡設備。

AI伺服器毛利降惹憂 事實上，AI伺服器的毛利率也相當之低。跟英偉達深度綁定的Supermicro去年就試過因為毛利率不如預期，股價在公布業績後暴瀉，即使公司強調其液冷技術（冷卻GPU）的競爭力亦無補於事。深圳上市的內地龍頭浪潮信息也「All in液冷」，去年伺服器業務毛利率急跌3.19個百分點至僅6.76%。

中興冀夥科網巨頭突圍 中興相信，國營電訊商今年會加碼招標用於推理的伺服器，有信心提高份額，並要深化與科網龍頭的合作，直言後者是伺服器收入規模提升方面最重要的任務，收入不能提升，提振毛利率無從談起。

此外，不能單靠出售硬件，應該連同解決方案一定銷售，因為只有具備軟硬件一體的能力，方可在技術要求門檻更高的行業提供整個項目的技術和服務，提升毛利率。

主要企業AI投資規模