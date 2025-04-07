華AI投資5載料萬億
大廠今年估加碼44% 推高GDP增長11點子
屬於新質生產力的人工智能（AI）和雲計算，不但關乎國力，或多或少也會接棒房地產，牽動中國經濟增長。中信証券早前估計，單是龍頭企業今年算力相關資本開支就加碼接近1,500億元（人民幣‧下同）或44%，更有投行估算內地AI投資規模5年內將達到一萬億元。
以中國去年名義國內生產總值（GDP）增長5.51萬億元或4.2%計算，1,500億元的AI增量投資相當於可推高GDP增長0.11個百分點，對於GDP增速放緩的當下算是有力貢獻。參考過去幾輪技術革命的經驗，信証續指，AI革命中長期有望提高經濟增長一至兩個百分點，但可能減少單位GDP增長提供的就業崗位。
國產GPU產量望翻5倍
根據7納米製程的產能和良率，富瑞推算，中國自製GPU（圖像處理器）的產量今年起6年會翻5倍，可惜由於英偉達（Nvidia）更多GPU恐被禁，AI算力的增長只能翻5倍。萬國數據(09698)主席黃偉稱，推論（Inference）為公司數據中心需求增長的主要來源，GPU供應在未來幾季不會成為科企部署算力的障礙，但公司仍會採取觀望態度興建數據中心。
儘管如此，富瑞相信，中國AI相關投資仍會超過5,000億元，2030年更會達到一萬億元，亦即未來5年的年均複合增長率（CAGR）達到14.86%，其中大約75%會流向伺服器，過半為AI專用，其餘歸網絡設備。
然而，該行指出，雲計算的盈利能力尚待觀察，事關阿里巴巴旗下阿里雲，以及金山雲(03896)的毛利率，都顯著低於美國亞馬遜的AWS。
AI伺服器毛利降惹憂
事實上，AI伺服器的毛利率也相當之低。跟英偉達深度綁定的Supermicro去年就試過因為毛利率不如預期，股價在公布業績後暴瀉，即使公司強調其液冷技術（冷卻GPU）的競爭力亦無補於事。深圳上市的內地龍頭浪潮信息也「All in液冷」，去年伺服器業務毛利率急跌3.19個百分點至僅6.76%。
中興通訊(00763)亦承認毛利率今年仍會受壓。業界人士指，國營電訊商用於算力的資本開支基本上都是AI伺服器（並捧國產GPU場），問題是廠商眾多，不是基站設備由華為和中興寡頭瓜分的格局。儘管中興估計海外電訊商的網絡升級會讓網絡設備業務維持穩健表現，可減輕國內電訊商減少網絡投資對業績的影響，瑞銀直言其業務向算力設備供應商的轉型需時，評級維持「中性」，目標價26.5港元。
中興冀夥科網巨頭突圍
中興相信，國營電訊商今年會加碼招標用於推理的伺服器，有信心提高份額，並要深化與科網龍頭的合作，直言後者是伺服器收入規模提升方面最重要的任務，收入不能提升，提振毛利率無從談起。
此外，不能單靠出售硬件，應該連同解決方案一定銷售，因為只有具備軟硬件一體的能力，方可在技術要求門檻更高的行業提供整個項目的技術和服務，提升毛利率。
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