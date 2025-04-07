需求倘飆 現貨金價上望3500關

隨着金價近月愈升愈有，大行相繼上調今年金價預測。高盛指，貿易擔憂情緒和全球經濟政策的不確定性，可能將金價推至更高水平，金融市場的避險需求、貿易摩擦及美國債務問題，均可能成為黃金價格上升的催化劑，把今年底金價預測由每安士2,890美元上調至3,100美元，重申「買入黃金」的交易建議。

高盛最近再把今年底預測調高至3,300美元，認為亞洲等各國央行在未來3至6年持續大規模買入黃金，成為推升金價動力。

關稅滯漲風險成助力 瑞銀預測，金價將升至每安士3,200美元新高，其後表現或趨反覆，到今年底仍將站在3,000美元之上，認為投資者的投資組合中增加黃金的空間很大。由於關稅的不確定性、滯脹風險或抬頭及全球衝突持續，作為「避風港」的黃金可能會受益。此外，中國透過試點計劃允許保險公司投資黃金，或使黃金需求將強於預期，將為市場提供重要支撐。

美國銀行亦上調今明兩年金價預測，料今年金價平均達3,063美元，明年升至3,350美元，並指美國貿易政策的不確定短期內會支撐金價。美銀認為，若黃金投資需求增加10%，金價或在未來兩年升至3,500美元，同時各國央行目前的黃金配置佔外匯儲備約10%，估計比例將提升至逾30%。