吸納黃金 博升多浸

避險抗通脹不可少 大行紛上調金價目標 黃金經過升勢強勁的2024年後，在今年首季繼續迭創新高，部分券商早前給予的目標價已漸見「保守」，甚至開始調升目標。當資金繼續把投資黃金作為保值避險、抵禦通脹、提高組合穩健度的工具，普羅大眾又可透過哪些渠道涉足黃金？

國際金價去年漲逾26%，創自2010年以來最佳年度表現，今年以來表現繼續亮麗，一度突破每安士3,100美元大關。市場繼續認為貿易戰帶來的避險需求高企，以及各國央行減息並增持黃金作儲備等因素，續可為金價帶來支持。買金的方式很多，實金、紙黃金、黃金ETF（交易所買賣基金）等均能受惠金價上升，且投資風險低於炒作金礦股和黃金期貨。

實金：可收藏 考慮存放問題 購買並持有實物黃金是最傳統投資黃金等升值的方法，亦相對簡單直接。投資者可以透過銀行、金舖、網上平台等渠道購買金條、金粒、金幣、飾金等。而選擇可靠的機構可以確保購買的黃金是真品且質量有保障。

金條買賣差價小過飾金 金條、金粒上刻有的「9999」或「99」純金為黃金成色的簡稱，9999代表黃金純度達99.99%，99則代表達99%。若到金舖購買實金，金條與金粒的每両售價普遍輕微高於現貨金價，但因免卻飾金所牽涉的手工費，買賣差價仍會較飾金小。市場上除了銀行有不同重量的金條選擇外，近年部分大型金飾零售商亦推出入場門檻較低的金條供選擇。

至於金幣一般是指經過國家或中央銀行證明，以黃金作為貨幣的材料，按規定的成色和重量，澆鑄成一定規格和形狀，並標明其貨幣面值的鑄金貨幣，例如澳洲鴻運金幣、加拿大楓葉金幣、中國熊貓金幣、美國鷹揚金幣等。

投資實金的好處是其具有實物形態，可提供保值和儲存功能，萬一跌價，金手鐲、金鏈等也可以佩戴和收藏。不過，缺點是需要注意鑑定真偽和存放保管的問題。部分人若持有較大價值的實金和黃金首飾，可能要加強存放地點的保安，使用銀行的保險箱服務，甚至購買保險來提供額外的保障，減少損失和被盜風險，讓自己安心。不過，現時銀行保險箱供應買少見少，收費亦不一。

若要把實金變現，大家可以賣給金舖、銀行、黃金回購商或其他黃金交易機構，但注意會涉及買賣差價或手續費。

另外，由於不同款式的飾金的黃金純度不同，並涉及手工費、佣金、回收時的火耗費用等，導致買賣價差較闊，亦令飾金的保值作用遠低於金條、金粒和金幣。

紙黃金：追蹤實金價 門檻較低 若想避免實物保管的麻煩和風險，大家可考慮透過紙黃金涉足黃金投資。透過在銀行開設黃金存摺戶口或貴金屬存摺戶口交易紙黃金，交易不涉實物黃金的持有或交收，沒有槓桿效應，亦沒有利息。

紙黃金的價格與金價走勢掛鈎，同樣可受惠金價上升，好處不用考慮實金存放的問題，免卻保管、保險及運輸成本，是方便之選。再者，紙黃金的買賣單位較投資實金小，低至不足一両亦可交易，故可以較低成本涉足黃金市場。

不受存保制保障 惟要注意，紙黃金投資者並沒有實金擁有權，它只是追蹤實金價格的金融資產，亦不受本地存款保障計劃擔保。因此在最壞的情況下，投資者仍有可能因金融機構倒閉等原因而損失全部投資。此外，紙黃金交易存在買賣差價，不太適合頻繁作短線交易。

黃金ETF：類同買股涉管理費 跟隨金價走勢的黃金ETF是投資者以證券交易方式買賣黃金之選，其優點是交易不涉及實體黃金，毋須倉儲及運送，方便投資者交易及減低成本。同時，黃金ETF於交易時段內在股票市場上交易，流通性與價格透明度較高，並受證券交易所監管。

不過，與銀行紙黃金交易不收取額外手續費或佣金相比（投資者的主要成本是買賣差價），買賣黃金ETF會牽涉買賣佣金，銀行或券商的存倉費，ETF本身亦會收取管理費。

現貨金價走勢 SPDR金ETF走勢