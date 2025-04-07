內地需增發債萬億抗關稅「特」襲

「狂人」特朗普重掌白宮未夠3個月已經對中國加徵54%的關稅，法興大中華區經濟學家林凱祺表示，可能要下調中國經濟今年增長預測到4至4.5%之間，亦會加劇工業生產者出廠價格指數（PPI）的壓力，預計政府需再發債一萬億元（人民幣‧下同）左右去抗擊特朗普如此讓貿易戰升級。

林凱祺接受本報訪問時表示，中國貨進口美國的關稅已被加至60%以上，但3月「兩會」期間官員已經說過留有後着，措施應該包括加碼消費補貼、用於基建投資的特別國債，但對能否實現5%左右的經濟增長目標有保留。她相信，人民幣未必會大幅貶值，因為對沖美國關稅的貶值幅度要很大，這會觸發當局擔心的資本外流。

或要提價收購閒置樓盤 中央政治局會議於去年12月提出「超常規逆周期調節」，但中國人民銀行去年9月後一直按兵不動，她認為，一來想穩定匯市，二來是擔心息口下降誘使銀行搶購國債，或重演前年美國硅谷銀行（SVB）「爆煲」，但其實近月出台的政策已有體現「超常規」。

首先是地方債置換計劃，過去擔心這會誘發「道德風險」，即地方政府會覺得萬大事有中央財政包底，但眼見地方政府債台高築影響公共支出，拖累經濟低迷，政策明顯「轉軚」。

另一「超常規」政策是讓地方政府從發展商收購空置樓盤和地皮，但礙於價錢，執行速度一直較慢。第三個「超常規」政策其實就是特別着緊刺激消費，例如上月中的《提振消費專項行動》，與以往中國用投資推動增長的模式有別。

上周財政部再擲5,000億元為4家大型內銀注資，後續政策會否「有心無力」？她不排除這個可能，但由於今年已經把「以舊換新」加碼一倍，耐用品卻不可能無止境地經常更換，之後勢必想其他辦法，如收入補貼和最低工資等。隨着關稅陡增，新政策出台可能要快得多，「當經濟壓力愈來愈大，也許地方政府也不得不以更接近發展商成本的價錢收購樓盤。」

林凱祺估算，54%的新關稅對中國經濟增長的衝擊多達兩個百分點，「兩會」期間出台的政策只能對沖約一個百分點，之後的財政政策要填補其餘0.5到一個百分點，換算成發債規模大約一萬億元，但不同政策有不同的乘數效應，如果是谷消費，每一元的投入可以有更高的效果。

料人行今年降準100點子 人行最新一份《貨幣政策執行報告》提過「進一步完善存款準備金（RRR）制度」，林稱，人行亦想跟隨發達國家不用RRR作為主要政策工具，從去年中開始在公開市場操作中逐步增加國債買賣，可見人行傾向更多以價格（利率）來調控流動性。參照發達國家，RRR可從目前的6.6%降到4至5%。

她認為，人行遠未到彈盡糧絕的地步，起碼尚未量化寬鬆（QE），預期今年會減息0.3厘和降準一個百分點。然而，幣策在當前形勢並非最重要，中央亦已反覆強調刺激消費、提高收入，而不是從供給端救經濟，況且經濟信心疲弱，把息口劈至零都未必能夠促使人們消費、買樓和投資，反而會加劇資本外流。