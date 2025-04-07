華債息勢尋底 內銀股仍獲青睞

內地經濟下滑，曾被視為「暴利」的大型內銀去年業績出現以下現象──放貸對利息收入增長的貢獻居然不如買債，盈利要靠債券升值幫補，個人貸款則接替內房企業貸款拖低資產質素。富瑞中國經濟學家兼中國金融地產行業首席分析師陳姝瑾接受本報訪問時坦言，由於國債孳息率仍會探底，內銀就算今年經營壓力仍很大，仍會得到好「息」資金青睞。

對於上季債息回升，她相信會拖低內銀首季業績，但問題不會持續惡化，因為人行上月開始再度放寬流動性。她估計，中國10年期國債孳息率今年仍會回落到1.6至1.8厘區間，跌至1.5厘的機會也很大，因中國很難短時間內擺脫通縮壓力，遂要逐步減息，不然企業實際融資成本降不下去，況且貿易戰會損害出口這個當前最重要的經濟增長引擎。

然而，就算債價對內銀未構威脅，她相信，撥備前經營盈利（PPOP）今年仍很可能倒退。這取決於貸款市場報價利率（LPR）今年會否再下降。即使首季淨息差跌幅收窄，下半年仍有再擴大之虞，因為美國屆時有機會減息，中國更有跟減機會，屆時銀行可能要進一步壓降存息成本。

中央注資維持派息穩定 另外，陳姝瑾指，財政部向內銀注資目的是防範金融風險，並使其維持約三成的派息比率，不會特別刺激貸款增長，因為這取決於經濟增長。以前經濟欠佳，可由銀行加速放貸支持實體經濟，但現已無以為繼，因個人貸款佔去不少資源，且監管機構去年要求放貸利率不得低於同年期國債利率，從此銀行失去一個搶生意的招數，企業貸款增長頓時失速，今年頂多是增速下滑幅度收窄。

個人貸款增長則視乎二手樓價，但就算一線和幾個二線城市會見底回穩，全國而言仍差很遠，好在隨着國債利率下滑至此，跟其相關的按息也會向下，追及目前約2.3厘的租金回報率，預計全國整體二手樓價會多跌10%以上。以樓價仍在下行，「提前還貸（樓按）」，即銀行失去一些高利潤優質生息資產的趨勢未必會告一段落。

陳姝瑾表示，其實債息回升對銀行更有利，因為會利好淨息差，而利息收入的貢獻必定遠超債券持倉升值，但以現時形勢，淨利息收入增長仍有機會再靠債券。

個人不良貸爆煲機會低 就個人貸款不良率跳升，她認為未至於短期內「爆雷」，因為銀行的處理較寬鬆，如主動與有意還款但一時還不起的客戶溝通，予以寬限，亦有銀行容許客戶透過應用程式申請暫停還款，這些都不會算作不良貸款。一些銀行認為，個人貸款不良率不會再以去年的幅度上升。

儘管內銀去年利息收入結構畸形，陳姝瑾同意，市場倒不太介意利息收入從何而來，持續派息更重要。大行的股息回報率仍有吸引力，因為險資不能投資美國國債，股息率高低自然不是與美國債息對比，而是節節下跌的中國債息，且外資對中港高息股票的興趣上升。