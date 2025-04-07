美垃圾債捱沽 息差創5年高

由美國「對等關稅」引發的金融市場動盪波及債市，儘管作為避險資產的美國國債價格飆漲，甚至使得10年期國債孳息率一度跌穿4厘，但俗稱「垃圾債」的高收益債（又稱投機級別債）卻遭到大規模拋售。資料顯示，美國高收益債相對於國債的息差，自上周三起3日內累升一厘，達到4.45厘，是自2020年新冠疫情以來最大的升幅。

摩通料美今年經濟縮 一般而言，低評級的高收益債券屬於高風險資產，因為其違約風險較高，當經濟環境轉差時相對容易「爆煲」，故其價格通常能夠預示經濟前景。摩根大通於上周大幅下調對美國經濟的預測，預計今年經濟將萎縮0.3%，較早先預測的1.3%增長大幅下調，更預計失業率將上升至5.3%。

家居用品、零售和汽車零件行業的公司是「垃圾債」暴跌打擊最嚴重行業之一。因為這些行業向來更容易受經濟環境變化影響，而且亦多數依賴進口，受關稅衝擊更大。駿利亨德森投資組合經理Brent Olson指出，線上零售商Wayfair上月發行一隻高收益債券，該債券到期日為2030年，孳息率最近幾日已從約8厘躍升至約10厘。Wayfair的產品供應嚴重依賴中國和越南。

分析亦指出，評級較低的公司信用基本面較弱，當其盈利下降時，就更難償還債務，根本沒有足夠的緩衝來應對即將到來的衝擊。