對沖基金及ETF掟逾3120億股票

環球股市暴跌之際，基金正在加快沽貨步伐，重新平衡投資組合。摩根大通表示，全球對沖基金和槓桿交易所買賣基金（ETF）已拋售超過400億美元（約3,120億港元）的股票。而截至上周五收市，槓桿ETF還要再沽出230億美元股票，以重新平衡其倉位，被掟的貨大部分都是科技股。

這亦意味着股市的拋售潮恐怕仍未結束。高盛在另一份報告中告訴客戶，全球股票對沖基金上周四進行了近15年來最大規模的淨拋售，同時也出現了2011年以來最嚴重的悲觀情緒。隨着美股暴跌，標指已自高位累計回調逾17%，即將步入熊市區間。

關稅致美科技倒退10年 早前才呼籲撈底特斯拉（Tesla）、常穿鮮色西裝外套示人的Wedbush證券全球科技研究主管及高級股票分析師Dan Ives警告，美國的新關稅將導致科技發展倒退10年，並且在與中國的競爭中失去優勢。他解釋，美國在人工智能（AI）和第四次工業革命的發展上領先於中國，故目前美國最大的資產之一是「科技產業和硅谷」。

然而，關稅政策會造成供應鏈混亂、成本增加，而且前景的不確定性將導致資本支出大幅延遲，並減緩美國的技術創新進程，因為關稅將會切斷美國科技業與關鍵供應鏈的聯繫。他形容今次的關稅是「有史以來最大的失敗」，並稱之為「特朗普自找的麻煩」。

另一邊廂，美國參議院以微弱多數通過了一項關鍵預算決議，以預算協調（budget reconciliation）方式，通過了稅收、邊境安全和軍事優先事項法案。該議案即將送交同樣由共和黨領導的眾議院進行審議，這意味着特朗普的減稅議程和提高債務上限法案邁出重要一步，緩解貿易政策帶來的市場不確定性，同時有機會避免今年夏季可能發生的債務上限危機。

美上月消費物價看增2.6% 展望本周，市場當下最關注的仍是關稅的消息，預測會有更多各國貿易談判的新聞。經濟數據方面，本周四公布的美國3月消費物價指數（CPI）也值得留意，預期按年增幅為2.6%，撇除食品及能源後的核心CPI漲3%，均有所緩和。

本周環球財金焦點