港股難逃一跌 憧憬救市

基金︰準備撈貨 高盛仍估A股升16% 美國「狂人」總統特朗普向全球宣布「對等關稅」，向中國課徵關稅累計逾60%，內地翌日隨即還擊，徵收美國進口商品34%關稅，彼此拳來腳往之下，美股上周四、五已率先重挫，市場或許要重新計算中國資產的價值，短期內港股跌市在所難免，高盛火速下調兩個中國相關指數的目標。然而，分析認為，港股本輪最少有4項緩衝，可保持一定韌力，難以重現過去兩年「一彈就散」的老路。

美國對華已宣布的關稅，除了上述的34%之外，也包括今年2、3月各加徵的10%關稅，連同特朗普1.0遺留至今的對華商品平均徵收12%左右關稅，中國貨品要進口美國，平均稅率高達66%左右。稅率並不可說低，並且特朗普有機會進一步對中國施壓，再度調高稅率。

野村中國首席經濟學家陸挺評論，市場完全低估了中方反擊的決心，短期內不用指望甚麼「中美元首峰會」和談判，中美關係惡化的風險已顯著上升。他又指，替代美國的貨源相對有限，就算有也要一段時間始有足夠產量，可能會令中國消費者和廠商承擔更高成本。

望散戶北水合力護盤 獨立股評人溫傑認為，俗稱「黑期」的新加坡港股期指周日較恒指低水逾1,000點，港股周一「跌800、1,000點走唔甩」，22,000點關易失難守。然而，就他所見，市場並未顯得太悲觀，「我接觸好多散戶，佢哋唔驚喎，有好多仲問應該撈咩貨」，但應先靜觀其變，因中美角力仍存在很多變數。

他估計，本周二、三大市可能會稍為反彈，利好港股因素除散戶積極外，也因為「北水」替代外資大力掃港股，其中上周四即特朗普宣布新關稅當天，南下資金淨買入港股287.9億元，創出歷史單日淨買入次高。再者，不排除中央出招穩定股市；還有的是，恒指跌穿22,000點將可吸引投資者入市。

可受惠熱錢撤離美股 香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，從上周美股「史詩式」暴跌來看，資金正在逃離美國資產，去尋找其他避風港，港股在其中有機會受惠，跌幅或將較美股小。

他認為，內地政府在本輪貿易戰中，會加大催谷內需的力度，並且不再只靠「以舊換新」等影響力短暫的政策，而是會想辦法讓民眾收入穩步增長，以穩住消費上升。這將有助減緩內地資產向下重估，以及有助於中美科技股估值持續修復。

高盛昨日下調MSCI中國指數目標4.7%至81點，A股滬深300指數目標降4.25%至4,500點，「短期內，風險升溫和獲利回吐壓力會減慢中資股的牛市，並使估值跌至高盛的悲觀情景，直至貿易政策清晰，或談妥新的貿易協議」。然而，該預測等同於A股尚可從上周四收市漲16.53%。安本集團基金經理黃信耀向外媒透露，港股今日會跌得難看，「對我來說是入貨機會」。

板塊方面，綜合分析員建議，可留意不受關稅影響的內需消費股，以及其他高息股等，但要留意特朗普可能會再次暫緩關稅實施日，買時間讓貿易對手來談判，屆時股市又會出現新一輪波動。

高息股吸引歐美資金 富瑞中國經濟學家兼中國金融地產行業首席分析師陳姝瑾透露，今年歐美投資者罕見對高息中資股感興趣，不同以往僅留意增長股的風格，美元回落又掃除一個不利中國股票的因素。她笑言，中國經濟固然挑戰重重，但全球經濟前景亦不見得很好，外圍政策的不確定性跟中國相比只是半斤八両。

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