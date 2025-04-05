券商點股：內需消費股值得關注
港股繼續以上周指出的整固格局運行，並且在美國推出對等關稅政策的影響下，調整幅度進一步加大，市場謹慎避險的情緒明顯增加，除了觀望各國關稅政策的最新消息之外，投資者也預期內地刺激經濟政策力度將會加碼。
技術走勢上，恒生指數跌穿23,198點的中短期支持位，打開了向下調整的空間，宜盡快回升至23,300點的好淡分界線之上，才可扭轉短期弱勢。
康師傅股息率6厘
個股方面，康師傅(00322)主要在中國製造及銷售即食麵、飲品及糕餅，具有性價比高的必需消費品屬性，尤其是在過去幾年消費下沉，公司業務都能保持良好增長。在3月尾，康師傅公布截至去年12月底止的全年業績，純利按年上升19.8%至37.3億元人民幣，是連續第二年錄得高雙位數的按年增長，其中，毛利率上升1.3個百分點是亮點所在，而公司宣布末期息連同特別股息合共派發66.28分人民幣，股息率達到6厘，也算是高息股類別。
另方面，由於內需消費股受關稅等外圍因素影響較少，相信康師傅有望獲得增量資金的流入，建議可於13元以下買入，目標看15.5元，止蝕可定在11.2元。
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