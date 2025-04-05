券商點股：內需消費股值得關注

港股繼續以上周指出的整固格局運行，並且在美國推出對等關稅政策的影響下，調整幅度進一步加大，市場謹慎避險的情緒明顯增加，除了觀望各國關稅政策的最新消息之外，投資者也預期內地刺激經濟政策力度將會加碼。

技術走勢上，恒生指數跌穿23,198點的中短期支持位，打開了向下調整的空間，宜盡快回升至23,300點的好淡分界線之上，才可扭轉短期弱勢。

另方面，由於內需消費股受關稅等外圍因素影響較少，相信康師傅有望獲得增量資金的流入，建議可於13元以下買入，目標看15.5元，止蝕可定在11.2元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）