商品分析：電動車旺銷難掩鋰價頹勢

現時正處於一個技術革命的時代，最顯著變化來自日常生活中接觸到的科技領域。太陽能和鋰離子電池儲能技術的發展雖不那麼顯而易見，但也在迅速推進。儘管這些技術的進步速度不及算力的發展（算力成本每年下降約40%），但在過去幾十年裏，太陽能和鋰離子電池儲能成本也實現平均每年約12至13%的降幅。

2009年，包括電池儲能在內的公用事業規模太陽能發電系統，總安裝成本為每千瓦時5.54美元。到2023年，這一數字已降至0.68美元，而且初步資料表明，這些成本在2024年或將再降20%。整體而言，太陽能發電和儲能成本在15年內下降近90%，相當於每年下降約13%。根據國際可再生能源機構的資料，2010至2020年，海上風能的成本也下降48%，陸上風電的降幅達56%。

太陽能和風能發電的挑戰在於其間歇性。在沒有陽光和風的時候，就不會產生電力。因此，儲能一直是關鍵所在，而且直到最近，其成本都相當高昂。不過，得益於電池技術的進步，儲能成本在過去幾十年大幅下降。自1991年以來，鋰離子電池的每千瓦時儲能成本下降近99%，相當於平均每年下降13%。

隨着全球電動車銷量的穩步增長，汽車行業亦迅速變化。在美國，2024年的電動車銷量在汽車總銷量中佔比達11.4%，而該數字在2010年基本為零。在中國，2023年的電動車銷量佔比為35%，到2024年已超過50%。此外，鋰離子電池還被用於為智能手機供電，2024年，全球智能手機數量達到72億部。

期貨平穩 短期難急彈 考慮到鋰離子電池的成本快速下降，而需求持續上升，或許有人會認為鋰價會相當高。實際上，鋰的價格目前接近歷史最低水平。此外，與近期價格下跌的幅度相比，氫氧化鋰期貨曲線表現相對平穩，這表明交易員預計價格在未來12至18個月內不會迅速反彈。

然而，鋰價格低迷並未影響對沖鋰金屬金融風險的熱情。日均交易量和未平倉量均呈大幅上升趨勢。

導致交易活動大幅上升和價格極低的其中一個主要因素，是供應量增加。全球鋰礦供應正在迅速增長，據估計僅2024年就會增長約25%。自1994年以來，全球鋰產量已增長3600%，年複合增長率約為20%。

供應量增速仍高於需求 根據市場經驗，低價的「解藥」就是低價本身，但鋰產量的增長會否因價格低迷而明顯放緩，仍有待觀察。一些私營機構估計，鋰供應量在2025年可能會繼續增長15%，這或許可以解釋為何價格在2022至2024年下跌，但遠期曲線仍保持相對平穩。只要供應量增速最終放緩到低於需求增速，鋰價格就可能大幅反彈。

事實上，需求的前景取決於技術變革和應用的速度。如果政策方向對電動車、太陽能和風能不利，價格的強勁反彈可能就會推遲。觀察美國、歐洲和中國的電動車銷售情況，對於理解全球需求水平將至關重要。另一個尚無定論的關鍵問題是，在沒有補貼的情況下，太陽能、風能和電動車何時能與天然氣、汽油和燃油車競爭。屆時，無論公共政策有何變化，鋰和其他電池金屬的需求可能都會迎來大幅增長。

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