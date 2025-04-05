股市估市：港股望跌至22600觸底反彈

港股以佳績結束今年首季，儘管恒指在首季最後一日曾跌超過400點，收市只能險守23,000點，但「埋單」計，在首季仍大升3,059點或15.3%，國指累升16.8%。深受中港兩地投資者歡迎的科技股龍頭表現一枝獨秀，帶動科指首季急升20%，令港股首季終能跑贏英、美、歐、日、韓、台等全球主要股票市場。去年陪同美股一起創下歷史新高的日股，在今年首季顯著回落，更成為表現最差的亞洲代表。

一向對港股有潤澤作用的「北水」，首季淨流入4,386億元，已達去年全年淨流入總額約54%。單以3月計，經港股通南下資金錄得淨買入1,602億元，創下2021年1月以來最大單月淨買入，同時也是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。如今恒指及國指已經連升4個月，確實值得慶賀。

踏入第二季，即使北水仍有保持「支持」的狀態，但港股勇態仍未復原，走勢疲態盡露。所有過往有關DeepSeek及人工智能（AI）的消息，好像已經在市場上消失，連帶所有受惠股的動力亦無以為繼，與上個月有差天共地的感覺。

港股突然變得缺乏方向的主因，相信是踏入第二季，市場繼續觀望美國總統特朗普會否再有出人意表的行為及言論。在香港時間周四，公布「對等關稅」詳情，並擴大對等關稅至全球，加深市場對美國通脹以至滯脹的憂慮，令投資者不敢輕舉妄動；再者，聯儲局通脹指標的2月核心個人消費開支（PCE）高於預期。在種種不利因素下，全球股市變得沉寂或呈現沽壓，實屬正常；反觀去年持續強勢的黃金價格再創新高，頓成資金避難所。

再者，車股近日可謂「屋漏偏逢連夜雨」，除配股問題外，小米進軍新能源車的處女作SU7推出至今一直相當暢銷，更成恒指上季升幅的主要動力，不過踏入次季，小米則成跌市主要元兇，事緣一場涉及SU7致命車禍引起極大關注，以及市傳董事長雷軍帶頭減持等不利消息在市場出現，即使最後小米澄清減持消息，亦作用不大，其股價在次季首兩個交易日急跌近10%，跌穿45元，更創一個月新低，即使SU7上月交車量按月飆逾40%，仍無法釋除投資者的擔憂。

港股之所以在上一季有着無與倫比的氣勢，原因除了內地掀起一輪DeepSeek及AI的熱潮，帶動香港的科技股「聞雞起舞」之外，當中深受投資者追捧的科技股龍頭亦是最受惠分子，令恒指及科指節節上升；更因在熱潮下，「北水」透過港股通猛烈灌溉，令成交穩步上揚。

然而，特朗普上場後，管治及整頓政策與前任拜登政府截然不同，以往拜登政府主要針對中國及其友好或相連國家，但特朗普上場後亦指向其他歐盟國家，加上其政策舉棋不定，令投資者在此類國家投資的資金，突然紛紛轉移至過去幾年一直未見起色的港股身上。因此，在北水及外資一同發功下，港股先能夠在首季脫胎換骨，跑贏全球股市。

市況弱 外資投行反唱好 惟踏入第二季，港股走勢突然變得模糊，除因已累積一定升幅，以及未有進一步的利好消息配合，再者，不知是否巧合，港股首季一直升勢凌厲，但未有吸引外資投行對其前景作出加持，反而在港股轉弱後，摩根士丹利竟然吹奏「摩笛」，將恒指今年底目標價調高7.5%至25,800點，一眾投行亦紛紛上調恒指目標價。高盛則發表報告稱，中國AI技術發展是「遊戲規則改變者」，預計未來10年，每年提升中國股市每股收益2.5%，並吸引逾2,000億美元資金流入。不過，中港兩地股市在一片唱好聲下，並沒有作出甚麼反應，而是反覆回調。

談回港股，除非有震撼消息公布，否則相信成交未必會有所增長，在成交萎縮下，市況恐會向下，現階段希望能夠穩守在22,600點，然後觸底回升，再作部署。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）