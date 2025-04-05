養老產業AI應用4大方向

科技日新月異，內地初創企業如今積極研發機械人及人工智能（AI），協助生產，減省部分人力資源。將AI應用於養老，其實都有4大方向，分別是AI+健康管理、AI+智能照護、AI+長者教育，以及AI+產品適老化。

整合病歷提升健康管理 事實上，對老年人而言，健康管理是一大課題，所謂「年紀大，機械壞」。在發展至需要專業治理前的階段，如何運用AI，提升健康管理水平，對用家和社會都是一件值得研究和實踐的事情。例如整合可穿戴設備、電子病歷、基因檢測等數據，通過強化學習輸出飲食、運動、用藥方案，都能透過融合大數據與利用AI大模型來提供服務。

機械人輔助行走及陪伴 今年以來，養老機械人在內地多地應用，能提供的服務如健康監測、醫療保健、情感陪護等，對於部分行動不便的老年人，養老機械人還能輔助行走，提升老年人的生活安全。未來還可與生物科學、物聯網等融合發展，提升養老產品、服務的智能化水平，促進養老產業朝高質量發展。

不過，在應用AI於養老產業的同時，如何規範行業發展、平衡社會、倫理道德與監管、保障私隱和數據安全等問題，都是發展銀髮經濟須研究和應對的大課題。