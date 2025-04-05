內地銀髮經濟 催生科技商機

今年智能養老規模料逾7萬億 中國雖然仍是發展中國家，但也在面對人口老化的問題。民政部副部長唐承沛上月出席中國發展高層論壇2025年年會時表示，內地已進入中度高齡化階段，預計到2035年，銀髮經濟佔國內生產總值（GDP）比重將從6%上升至9%。以此推算，10年後內地銀髮經濟規模或達30萬億元人民幣。其中，中商產業研究院預測，2025年內地智能養老市場規模將達7.21萬億元人民幣。

涉康養居家消費品改造 據官方數據，截至去年底，內地60至65歲的低齡老年人口規模約9,000萬人。這群人口的特點是財富儲備相對充足、社會保障較好，有消費意願，涵蓋康養、護理、旅遊、適老化改造等多個細分領域，老年消費市場規模龐大，也說明銀髮經濟發展潛力巨大。

那如何推動銀髮經濟擴容提質？這包括持續推進居家適老化改造，做好消費品以舊換新居家適老化改造工作，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務。

老人旅遊市場料年增13% 據沙利文發表的《2024年中國銀髮經濟發展報告》，內地老年群體可選消費結構中，旅遊休閒佔比達57%，老年電商及保健產品分別佔16%及8%。在2023年，老人對旅遊活動的興趣和參與度在疫後回升，市場規模復甦至1.4萬億元人民幣，與疫前基本持平。展望未來，預計到2028年，該市場規模將達到約2.7萬億元人民幣，從2023至2028年銀髮旅遊市場的複合年增長預計將達到13.6%。

因此，未來得視乎當局政策如何着力改善銀髮消費環境，這包括推動公共空間適老化更新、引導電商平台適老化改造；完善高齡領域產品和服務標準體系；加強養老服務和老年用品質量監管，消除虛假宣傳、誤導等各類消費安全隱患。諸如內地大量保健品虛假宣傳，老人沉迷直播購物，被騙局誤導而招致損失的情況普遍，如何完善法規，加強罰則，並加強宣傳教育，也是伴隨着銀髮經濟發展的挑戰。

事實上，《中國統計年鑑2024》數據顯示，2023年中國的老年撫養比率為22.5%，即每4.4個勞動年齡人口撫養一名老年人。當生育率放緩，而老年人口不斷上升，意味年輕人要背負照顧家中長者的負擔日大，只會令年輕一代更不願意生育。除了設法鼓勵生育，改善人口結構之外，利用科技分擔照護老人的重擔，也是政策和產業發展的方向。

中國智能養老市場規模預測