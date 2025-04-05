「活理財」涉及3大概念 須善用時間及身邊資源

除了可以跟隨巴菲特實行「慳錢大法」，掌握「活理財」觀念及方法也是必不可少，「活理財」即活用時間及身邊資源，加上正確觀念進行理財的一種概念，能幫助個人預先規劃資金配置，利用時間複息提升資產價值，當中涉及3大概念。

首先是盡早執行理財規劃，不少人認為等到手上有一定數目的資金才開始理財，惟理財計劃其實愈早開始愈理想，就算打工賺取的收入不多，都可以利用複息效應，達到積少成多的效果，同時能夠提早養成良好理財習慣。

其次是事先擬訂儲蓄金，有些人的儲蓄來自戶口每月花剩的資金，如果每月剩下的資金時多時少，甚至無多餘資金去儲蓄，就大大影響儲蓄計劃，因此正確的做法是事先制訂儲錢規劃，當每月一出糧，即先把一部分資金撥作不可動用的儲蓄，再將其餘資金作日常花費，如此一來，不但能增加約束力，也更能掌控戶口資金。

按個人能力投資 分散風險 理財時分散風險已是常識，「不要把所有的雞蛋放在一個籃子裏」，宜依據個人財務狀況及可承受風險能力，選擇幾個合適項目進行投資，才能降低理財時的成本。

活用周邊資源進行資產配置，不但能加快累積財富的速度，更能助你加快達成人生目標。事實上，「活理財」適用於不少族群，包括小資族、社會新鮮人、自由工作者、家庭主婦及大學生等。